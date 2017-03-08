Bütçeyi personel giderleri yutuyor

Zeybekci, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) bu yıl 17'incisini düzenlediği Ekonomi Basını Başarı Ödülleri (EBBÖ) töreninde yaptığı konuşmada, bilgiyi üretenlerin ve kontrol edenlerin artık rakip tanımadığını ifade etti. O yüzden dünyadaki mücadelenin artık burada olduğunu dile getiren Zeybekci, fiyatın eskisi kadar rekabetçi olmadığını savundu. Bakan Zeybekci, "Biz bazen Türkiye olarak dirençliyiz, o konuda muhafazakarız. Oturuyoruz, kalkıyoruz, kur diyoruz" dedi. Kurun önemli bir mesele olduğunu ve birçok şeye etkisinin bulunduğunu dile getiren Zeybekci, "Ama işsizlikten daha mı önemlidir? Sanayinin kapasite kullanım oranlarından daha mı önemlidir? Cari açığımızdan, dış ticaret açığımızdan, bütçe açığımızdan ve büyüme oranlarımızdan daha mı önemli? Değil. Ekonomi dünyasına veya ekonomi basınına baktığımız zaman, demek burası talep görüyor. Demek ki insanlar bunu izliyor, ekonomi ile ilgili böyle bir ön kabul var. Ne olur Türkiye'de artık şu kuru konuşmaktan vazgeçelim. Konuşalım da bu kadar öncelikli pozisyonda değil" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ