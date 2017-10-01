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Büyük tehlike! Fabrikalar kapanırsa, terör tırmanır

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, şeker pancarı üretiminin azaltılması yönünde lobiler olduğunu belirterek, şekerde kotaları kaldıran AB’nin pazar olarak gördüğü Türkiye’de sektöre operasyon yaptığını söyledi

01 Ekim 2017 Pazar 17:09
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Büyük tehlike! Fabrikalar kapanırsa, terör tırmanır

YENİ MESAJ/ANKARA

Yeni Mesaj Gazetesi Ankara Sorumlusu Harun Göksel, geçtiğimiz ay 21. Olağan Genel Kurul’da yeniden Genel Başkanlığa seçilen Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök’ü makamında ziyaret ederek yeni dönemde başarılar temennisinde bulundu.

Şeker işçisinin “4 ay çalışıp, geri kalanında yatıyorlar” şeklinde kamuoyunda bir karalama kampanyasına maruz kaldığını dile getiren Gök, “Bu ifade yerleşti. Oysa bu gerçek değil. Fabrika 3 ay çalışsa da makineler 1 yıl çalışmış gibi yoruluyor. Dolayısıyla yılın geri kalan bölümünde işçiler bunların bakımını yapıyor” dedi.

Gök, “Devletin elindeki 25 fabrikada ortalama 200 işçi çalışıyor. Yerinde gidip görmezseniz ne demek istediğimi anlayamazsınız. Maliye Bakanımız geldi, 5.5 saat fabrikaları gezdi. Kampanya dönemlerinde kadrolu işçilerin yeterli olmadığı durumda taşeron işçiler gelip çalışıyor. Şeker fabrikaları tamamen entegre bir sistemle çalışır ve en küçük bir makinedeki arıza tüm sistemi durdurur ve milyonlarca lira zarar ortaya çıkar. İşte bu yüzden işçilerimizin çalışma sistemine yönelik eleştiriler benim çok ağırıma gidiyor” şeklinde konuştu.

Fabrikalar kapanırsa, terör tırmanır

Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, ziyarette şeker sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye’de son zamanlarda özellikle şeker sektörüne ilişkin bir algı operasyonunun yapıldığına dikkat çeken Gök, şeker pancarı üretiminin azaltılması yönünde lobiler olduğunu belirterek, sektörde kotaları kaldıran AB’nin pazar olarak gördüğü Türkiye’de sektöre operasyon yaptığını söyledi.

Doğu ve Güneydoğu’daki fabrikaların kapatılmasının bölgeye bomba atmakla eşdeğer olduğunun altını çizen Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı,  fabrikalardan boşalan yerleri terörün dolduracağını dile getirdi.

Eşit şartlarda yarışılması halinde Türkiye’nin verimlilik ve maliyet yönüyle Avrupa’yı geçeceğini ifade eden Gök, “Ayrıca şeker fabrikalarının gerilediği bölgelerde somut olarak hayvancılığın da hızla gerilediğini gözlemleyebiliyoruz. Uzun süredir bu fabrikalara yatırım yapılmıyor, fabrikaların bünyesinde önceden Ar-Ge çalışmaları yapılıyordu, Türkiye’nin iklim koşullarına uygun tohum üretiliyordu, şimdi bunlar terk edildi. Aynı bölgede hayvancılık da bitti” diye konuştu.

Teknolojik yatırım gerekli

“Bazı fabrikalarımızda teknolojik gerilikler var ama söylendiği kadar büyük maliyetler oluşturacak farklar değil” diyen Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, şöyle devam etti: “Sosyal amaçlı fabrikaları çıkarınca biz bu işi AB’den daha iyi yapıyoruz. Biz bugüne kadar işçi arkadaşlarımızı, ‘AB şunu yapıyor, Türkiye pazar oluyor’ şeklinde motive ederek 4 ay hiç izin kullanmadan çalıştırdık. Bugün Maliye Bakanımız da konuyla yakından ilgileniyor. Yatırımlar da yavaş yavaş başlıyor.”

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