Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95876
ALTIN
186.684
DOLAR
4.4674
STERLİN
6.0078
EURO
5.2589

Büyüme rakamları açıklanıyor

Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları 11 Haziran Pazartesi günü açıklanacak

10 Haziran 2018 Pazar 17:39
Büyüme rakamları açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2018 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak. Böylece 2018'in ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ortaya çıkmış olacak. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 7.3 büyüme gösteren Türkiye ekonomisi, yılın tamamında da yüzde 7.4 büyüme performansına imza atmıştı.

Ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.9 büyüme bekliyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 1 Haziran’da Denizli’de yaptığı konuşmada, Ocak-Mart 2018 döneminde büyümenin yüzde 7.25 gerçekleşeceğini söylemişti. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4.7 olarak gerçekleşti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yazlık kiralamak ateş pahası
Yazlık kiralamak ateş pahası
Araba fiyatına bilgisayar
Araba fiyatına bilgisayar
Doğu şekerci, Marmara çikolatacı
Doğu şekerci, Marmara çikolatacı
Hilton'dan yaz indirimi
Hilton'dan yaz indirimi
Karakovan balında rekolte artacak
Karakovan balında rekolte artacak
Türkiye’den Rusya’ya elma ihracatı kesildi!
Türkiye’den Rusya’ya elma ihracatı kesildi!
Otomotivde işler iyi gitmiyor
Otomotivde işler iyi gitmiyor
Türkiye’nin en değerli markası Ford Otosan
Türkiye’nin en değerli markası Ford Otosan
Kiraz ihracatında rekor artış
Kiraz ihracatında rekor artış
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim