Büyüme rakamları açıklanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2018 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak. Böylece 2018'in ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları ortaya çıkmış olacak. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 7.3 büyüme gösteren Türkiye ekonomisi, yılın tamamında da yüzde 7.4 büyüme performansına imza atmıştı.

Ekonomistler, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 6.9 büyüme bekliyor. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 1 Haziran’da Denizli’de yaptığı konuşmada, Ocak-Mart 2018 döneminde büyümenin yüzde 7.25 gerçekleşeceğini söylemişti. Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4.7 olarak gerçekleşti.