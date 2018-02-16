Büyümede dünya lideri

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell'in 2017 yılsonu finansal sonuçlarını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Türkiye’nin yanı sıra Ukrayna, Beyaz Rusya ve KKTC’de faaliyet gösteren Turkcell'in 2017 yılını yüzde 23.4 gelir artışıyla tamamladığına işaret eden Terzioğlu, Turkcell’in yıllık gelirinin 17.6 milyar liraya, net kârının ise yüzde 52 artışla 2 milyar 479 milyon liraya ulaştığını kaydetti. Türkiye'nin kendi datasına sahip çıkmasının öneminden bahseden Terzioğlu, 5 bin Turkcell çalışanının bin tanesinin Ar-Ge mühendisi olduğunu, dijital servis geliştirdiklerini söyledi.

1.5 milyon yeni abone

Geçen sene toplam 1.5 milyon net abone kazandıklarını kaydeden Terzioğlu, şunları söyledi: "Bunun 1.1 milyonu mobil abone. Toplamda 36.7 milyon aboneye ulaştık. Türkiye'de müthiş bir data tüketimi artışı var. 4.5G'li müşterilerimizin aylık ortalama data tüketimi 6 GB'ye çıktı. Şu an 2.2 milyon sabit internet müşterimiz var fakat 3 milyon haneye hizmet götürebilir durumdayız. Türkiye'nin 19 kentinde fiber altyapımızı tamamladık." Turkcell'in Türkiye pazarında App Store ve Android Store'larda ikinci yazılım şirketi noktasına geldiğini kaydeden Terzioğlu, "BiP'in 18 milyona yakın kullanıcısı bulunuyor. Fizy'de bu yıl 2.2 milyar şarkı dinlendi. Mobilde kullanıcıların günlük ortalama TV Plus izleme süreleri 63 dakikayı geçti. 413 dergi ve 75 gazeteyi kullanıcılarına sunan dijital yayın servisimiz Dergilik, Türkiye'de yayıncılık sektöründe önemli bir canlanma yarattı" şeklinde konuştu.

Yerli otoda son durum

Terzioğlu, yerli otomobile ilişkin sorulan soruyu, "Yerli otomobil projesi Türkiye'nin vizyon projelerinden biri. Toplam 5 ortak elimizdeki en iyi yetkinlikleri kullanarak Türkiye'nin yerli arabasını hayata geçireceğiz. Heyecanla çalışmalarımız devam ediyor. Biz yazılım geliştirme alanını üstlendik" diye konuştu.

Cep telefonunun anlamı değişti

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Turkcell müşterilerinin ortalama günde 31-32 dakika telefonla konuştuğunu, 24 dakika müzik dinlediğini, 13 dakika anlık mesajlaşma uygulamalarında zaman geçirdiğini, 33 dakika video izlediğini, 27 dakika gazete ve dergi okuduğunu, 63 dakika da cep telefonundan televizyon seyrettiğini aktardı. Bu veriler cep telefonu kullanıcılarının geçirdiği evrimi de ortaya koyuyor.

