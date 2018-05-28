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ÇAĞSİAD İstanbul Şube 7. İşbirliği Toplantısı Gerçekleşti.

ÇAĞSİAD İstanbul Şube’nin organize ettiği 7. İşbirliği Toplantısı, “Değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz” teması ile WyhndamHotel’de gerçekleşti.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 08:58
ÇAĞSİAD İstanbul Şube 7. İşbirliği Toplantısı Gerçekleşti.

ÇAĞSİAD İstanbul Şube’nin organize ettiği 7. İşbirliği Toplantısı, “Değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz” teması ile Wyhndam Hotel’de gerçekleşti.

ÇAĞSİAD Genel Başkanı, Sakine Tayanç, İstanbul Şube Başkanı İsmail Ali Şahin, Kurucu Başkan Hasan Hüseyin Türkeş, Genel Merkez yöneticileri, şube yöneticileri, ÇAĞSİAD üyeleri ve misafirlerinin katılım sağladığı toplantı, katılımcıların yemek öncesi tanışmaları ile başladı.

Toplantının sunumunu gerçekleştiren Kenan Tiryaki’nin açılışı yapması ile başlayan etkinlik, Şube Başkanı İsmail Ali Şahin’in açılış konuşması ile başladı. ÇAĞSİAD faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapan Şahin, daha çok üye ile daha çok faaliyet yapmanın önemine dikkat çekti.

Daha sonra söz alan üyelerimizden, Muharrem Yılmaz, Özlem Kutbay, Adnan Bulut ve Öznur Sibreli, neden ÇAĞSİAD’a üye olduklarını ve neleri değiştirebildikleri hakkında konuşmalarını gerçekleştirdiler.

Daha sonra söz alan Kurucu Başkan Hasan Hüseyin Türkeş’in ardından, söz alan ÇAĞSİAD Genel Başkanı Sakine Tayanç, tüm katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasını, ÇAĞSİAD’ın kısa vadeli çalışmalardan ziyade, uzun vadeli çalışmalar planlayarak insana yatırım yapmasının önemini anlatarak sürdürdü. Seçim ekonomilerinin ve yarattığı belirsizliklerinin ekonomiye olumsuz etkilerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek konuşmasını bitirdi.

Yoğun bir katılımın olduğu etkinlik, katılımcıların daha fazla ÇAĞSİAD etkinliklerinde bir araya gelmesi temennisi ile son buldu.

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