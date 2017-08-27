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Çalışanların işten ayrılmasının maliyeti yüksek

Danışmanlık şirketi 'Great Place to Work'un raporuna göre çalışanlarının potansiyellerini ortaya çıkarmayan ve yüksek güven kültürü ekosistemine sahip olmayan firmalarda, çalışanların işten ayrılma oranları yüzde 50’yi buluyor

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Çalışanların işten ayrılmasının maliyeti yüksek

Araştırmalarda, Amerika’daki çalışanların işten ayrılma oranlarının kurumlara maliyeti 550 milyar dolar olarak ifade ediliyor.

Yüksek güven kültürü çatısı altında çalışmalarına devam eden şirketlerde ise çalışanların işten ayrılma oranları yüzde 50 oranında azalırken, firmaların mali kayıplara uğramalarının önüne geçilmiş oluyor. EKONOMİ SERVİSİ

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