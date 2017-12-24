Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111099
ALTIN
156.073
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0861
EURO
4.5104

Çalışma Bakanı'ndan taşerona kadro açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron kuruluşlarda çalışan 450 bin kişinin kadrolu olabilmek için sınava gireceğini söyledi.

24 Aralık 2017 Pazar 16:11
49 Okunma
Çalışma Bakanı'ndan taşerona kadro açıklaması

Resmi Gazete'de yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron düzenlemesine son şekli verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, 450 bin ki için sınav olacağını söyledi.

Sarıeroğlu, hali hazırda kamuda 140 bin kadrolu işçinin çalıştığını, 450 bin işçiyi sürekli kadroya almış olduklarını, büyük ve önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kamudaki işçilerle ücretleri ve genel çerçeveyi belirlemek anlamında bir protokol gerçekleştirdiklerini anımsatan Jülide Sarıeroğlu, "Bundan sonraki süreçte belediye iktisadi teşekküllerindeki kardeşlerimizin, belediyelerdeki kardeşlerimizin de ücretlerini, sosyal haklarını bu kapsama alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kadroya geçiş şartları

Belediye İktisadi Teşekküllerindeki çalışanların kadroya geçiş şartlarıyla ilgili soru üzerine Sarıeroğlu, kamuya işçi alımının İŞKUR üzerinden, lise ve üstü eğitimli olanlarda KPSS puanıyla, diğerleri içinse kura yöntemiyle yapıldığını anımsattı.

Sarıeroğlu, KPSS ile kamuya girmek için çalışan, bekleyen milyonlarca gencin olduğunu dile getirerek, taşeron işçilerin kadroya alımında sınav uygulamasını toplum vicdanını dikkate alarak hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yeni düzenleme kapsamında kamuda istihdam edileceklerin, zaten yıllardır görevlerini yapan, kendilerini ispat etmiş, konumlarını, durumlarını, becerilerini, performanslarını, bilgilerini ortaya koymuş kişiler olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu anlamda da hiçbir sıkıntıya kapılmasınlar. Bu, kesinlikle yine söyleyeceğim, eleme amaçlı değil, toplum vicdanı ve sürecin bundan sonra da işlerliği bu şekilde olacak, İŞKUR üzerinden. Burada bir uyumun olması söz konusuydu. Biz hep adaletli, gerçekten titiz bir çalışma yapmanın peşinde olduk bu süreçte. İçleri rahat olsun. Şimdi görüyorum, taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok. Zaten kendilerini ispat etmiş durumda bu kardeşlerimiz."

Sarıeroğlu, "Sınav, mülakat ve güvenlik soruşturması da dahil taşeron işçilerin kadroya kavuşma takvimi nasıl işleyecek? Başvurular ne zaman nereye yapılacak." sorusuna, "Bu süreci, biz bu ara döneme sıkıştırma olmasın bir sene sonu süreci yaşanıyor bütün kamu kurumlarımızda... 1 Ocak tatil olduğu için 2 Ocak itibarıyla alım sürecimizi başlatıyoruz. Toplamda 90 gün sürecek. Her şey bu süreç içerisinde olacak. 10 gün içerisinde başvurularını yapacaklar." yanıtını verdi.

Asgari ücrette son viraj

Bakan Sarıeroğlu, asgari ücret konusuyla ilgili olarak da "Yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak" şeklinde konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
TaşeronSınavKadroIşveren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2017 nakliyeciler için kötü geçti
2017 nakliyeciler için kötü geçti
TİM, 30 ülkeye ticaret heyeti gönderecek
TİM, 30 ülkeye ticaret heyeti gönderecek
Turkcell, dünyada en hızlı büyüyen operatörlerden biri
Turkcell, dünyada en hızlı büyüyen operatörlerden biri
Ekmek fiyatı bakanlığa sorulacak
Ekmek fiyatı bakanlığa sorulacak
MÜSİAD’dan Katar çıkarması
MÜSİAD’dan Katar çıkarması
2018 bütçesi kabul edildi
2018 bütçesi kabul edildi
Pasaport harçlarına yüzde 14.47 zam
Pasaport harçlarına yüzde 14.47 zam
Bakan Tüfenkci'den e-ticaret sitelerine uyarı
Bakan Tüfenkci'den e-ticaret sitelerine uyarı
Gelecek tarımda
Gelecek tarımda

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim