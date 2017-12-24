Çalışma Bakanı'ndan taşerona kadro açıklaması

Resmi Gazete'de yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron düzenlemesine son şekli verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, 450 bin kişi için sınav olacağını söyledi.

Sarıeroğlu, hali hazırda kamuda 140 bin kadrolu işçinin çalıştığını, 450 bin işçiyi sürekli kadroya almış olduklarını, büyük ve önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kamudaki işçilerle ücretleri ve genel çerçeveyi belirlemek anlamında bir protokol gerçekleştirdiklerini anımsatan Jülide Sarıeroğlu, "Bundan sonraki süreçte belediye iktisadi teşekküllerindeki kardeşlerimizin, belediyelerdeki kardeşlerimizin de ücretlerini, sosyal haklarını bu kapsama alıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Kadroya geçiş şartları

Belediye İktisadi Teşekküllerindeki çalışanların kadroya geçiş şartlarıyla ilgili soru üzerine Sarıeroğlu, kamuya işçi alımının İŞKUR üzerinden, lise ve üstü eğitimli olanlarda KPSS puanıyla, diğerleri içinse kura yöntemiyle yapıldığını anımsattı.

Sarıeroğlu, KPSS ile kamuya girmek için çalışan, bekleyen milyonlarca gencin olduğunu dile getirerek, taşeron işçilerin kadroya alımında sınav uygulamasını toplum vicdanını dikkate alarak hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yeni düzenleme kapsamında kamuda istihdam edileceklerin, zaten yıllardır görevlerini yapan, kendilerini ispat etmiş, konumlarını, durumlarını, becerilerini, performanslarını, bilgilerini ortaya koymuş kişiler olduğunu ifade eden Sarıeroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu anlamda da hiçbir sıkıntıya kapılmasınlar. Bu, kesinlikle yine söyleyeceğim, eleme amaçlı değil, toplum vicdanı ve sürecin bundan sonra da işlerliği bu şekilde olacak, İŞKUR üzerinden. Burada bir uyumun olması söz konusuydu. Biz hep adaletli, gerçekten titiz bir çalışma yapmanın peşinde olduk bu süreçte. İçleri rahat olsun. Şimdi görüyorum, taşeron sınavına hazırlık kitapları, kursları açılmış. Asla buralara gitmesinler. Bu kitaplarla vesaire bizim işimiz yok. Zaten kendilerini ispat etmiş durumda bu kardeşlerimiz."

Sarıeroğlu, "Sınav, mülakat ve güvenlik soruşturması da dahil taşeron işçilerin kadroya kavuşma takvimi nasıl işleyecek? Başvurular ne zaman nereye yapılacak." sorusuna, "Bu süreci, biz bu ara döneme sıkıştırma olmasın bir sene sonu süreci yaşanıyor bütün kamu kurumlarımızda... 1 Ocak tatil olduğu için 2 Ocak itibarıyla alım sürecimizi başlatıyoruz. Toplamda 90 gün sürecek. Her şey bu süreç içerisinde olacak. 10 gün içerisinde başvurularını yapacaklar." yanıtını verdi.

Asgari ücrette son viraj

Bakan Sarıeroğlu, asgari ücret konusuyla ilgili olarak da "Yılın sonunda pozitif hava uyandıracak, etki yapacak bir rakamı Allah açıklamayı nasip eder inşallah. Bu hafta açıklayacağız, 1 Ocak itibarıyla da uygulanmaya başlayacak" şeklinde konuştu.

AA