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Çankırı'da kiraz dalında kaldı

Çankırı'da lezzetiyle ön plana çıkan Eldivan kirazına bu sezon beklenen talep olmaması nedeniyle satışlarda büyük düşüş yaşandı

28 Haziran 2018 Perşembe 17:43
Çankırı'da kiraz dalında kaldı

Geçen sene 500 ton civarında kiraz üretilen Eldivan'da bu sezon 700 ton kiraz üretildi. Türkiye genelinde kiraz rekoltesinin fazla olması ve meyve suyu fabrikalarının düşük fiyattan kiraz alması nedeniyle Eldivan'da ürün dalında kaldı.

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Karatatar, "Daha önce sanayi kirazlarımızı bir fabrika gelip alıyordu. Bu sene Türkiye'de kiraz rekoltesinin çok yüksek olması sebebiyle fabrika depolarını doldurduğu için kirazımız dalında kaldı. Çiftçimiz perişan.Çankırı'da her köşebaşında kiraz satan bir hemşehrimiz var. Malımız para etmiyor, çiftçimiz mağdur. Devletimizin de bu konuya bir çözüm bulması gerekiyor" dedi.

Karatatar, şöyle devam etti: "Meyve suyu üreten fabrikalara telefon ediyoruz, 40-45 kuruş fiyat biçiyorlar. Bu fiyat, kirazı toplama fiyatı bile değil. Kirazın bakımı, üretimi, toplaması, pazarlaması zor. Ürettiğimiz mal, ihracatçının istediği irilikte değil. Bu yüzden ihracatçı gelip alamıyor. Bu zorluklar içinde çiftçimiz gerçekten perişan durumda. Gönül istiyor ki devlet, bu meyve suyu üreten sanayide işlenen mallara belli bir taban fiyat koysun da sanayicimiz de ona göre alsın."
AA

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