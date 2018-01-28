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Cape Town’da su yasağı

Kuraklık nedeniyle üç aydan kısa bir süre sonra susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya olan Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da vatandaşların ve turistlerin su kullanımına günde 50 litre sınırlandırılması getirildi

28 Ocak 2018 Pazar 18:45
Cape Town’da su yasağı

Dört milyon nüfuslü kentin aylardır yağış almaması sebebiyle neredeyse bitme noktasına gelen su, yerel yetkililer gözetiminde çeşme başlarında bidonlarla bekleyen insanların oluşturduğu uzun kuyruklarla alınabiliyor. Kent yetkilileri suların tükeneceği ve kentte musluklardan şebeke suyu verilemeyeceği tarihi önce 22 Nisan olarak duyurdu  sonra “Day Zero / Sıfır Gün” de denilen bu tarihi 12 Nisan’a çekti.

Cape Town Güney Afrika’nın en büyük ikinci şehri ve dünyanın en cazip turist merkezlerinden biri. Getirilen kısıtlamalar sebebiyle vatandaşların banyo sularını geri dönüştürerek sifon amaçlı kullanmaya başladığı, duş sürelerini de 90 saniye ile sınırlandırdıkları aktarılıyor ve şu anda el dezenfektanlarının çok satıldığı belirtiliyor.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
KuraklıkSusuzGüney AfirkaCape TownVatandaşlarSuLitre
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