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Cari açığın pansumanı tekstil

Türkiye’nin ihracatında önemli bir yere sahip olan tekstil sektörü, tasarım ve moda konusunu masaya yatırdı.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:51
Cari açığın pansumanı tekstil

 İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) işbirliği ile gerçekleştirilen “Türkiye İhracatla Yükseliyor Seminerleri”nin ilkinde bir araya gelen iş ve moda dünyası temsilcileri tasarım konusunda önemli açıklamalar yaptı. Seminerde konuşan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, tekstil sektörünün Türkiye’de cari açığın kapatılmasında öncü olduğunu dile getirerek, “Sektörümüz net cari fazla veren bir sektör. 2000-2017 yılları arasında 200 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Dünyada en büyük 7’nci, Avrupa Birliği’nin en büyük 2’nci tedarikçisiyiz. Hedefimiz 2023 yılında 20 milyar dolar ihracatla ilk 3’e girmek” dedi.

MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Gecü, Merter’de 10 bine yakın tekstil, hazırgiyim ve konfeksiyonla uğraşan isim bulunduğunu söyledi. Modacı Siren Ertan da, moda ve tasarımda İtalya ve Fransa’nın başı çektiğini, Türkiye’nin ise özgün olmayı yeni keşfettiğini dile getirdi.

Ertan, “Bizim dikiş, nakış ve hammaddemiz oldukça iyi. Ancak yabancıların fiyatı bizim 10 katımız. Bu konuda biraz milliyetçi olmamız lazım. Kendi tasarımcılarımızla çalışmamız gerekiyor” dedi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Cari AçıkTekstil
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