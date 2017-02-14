Cari açık 32.6 milyar dolar oldu

2016 yılı cari işlemler açığı da 32 milyar 605 milyon dolar oldu. Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 834 milyon ABD doları azalarak 4.213 milyon ABD dolarına düşerken, hizmetler dengesi fazlası 23 milyon ABD doları artarak 624 milyon ABD doları oldu. Parasal olmayan altın kaleminde, Aralık 2015'te 292 milyon ABD doları tutarında gerçekleşen net ithalat, bu yılın aynı ayında 1 milyar 264 milyon ABD dolarına yükseldi. AA