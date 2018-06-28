Cari açık sorunu önemli hale gelecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 10 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini 30 Haziran 2018’de yapılacak TİM Olağan Genel Kurulu’nun ardından yeni seçilen başkana devredecek. Büyükekşi, görevi bırakmadan önce, bugüne kadar ihracat camiasına ve TİM’e desteklerini eksik etmeyen aralarında Yeni Mesaj Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Recep Bahar’ın da yer aldığı gazete, TV ve internet sitelerinin yöneticileri, ekonomi müdürleri ve ekonomi yazarları ile bir aya geldi.

TİM’i kapanmaktan kurtardık

Göreve geldiklerinde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin bir kanunu olmadığına işaret eden Büyükekşi, şunları söyledi: “TBMM’de kanun çıkardık zira Anayasa Mahkemesi süre vermişti. Eğer kanun çıkmasaydı, ihracatçı birlikleri ve TİM kapanacaktı. Muhalefet partilerinin de tam desteğini alarak iki saat içinde TİM ve ihracatçı birlikleri kanunu çıktı. Bu olay 10 yıllık görev sürem içinde en mutlu olduğum konuydu. Kanunda en çok üzerinde durduğumuz konulardan birisi 2 dönem kuralıydı. TİM’de iki yılda bir başkanlık seçimi yapılıyordu, bunu 4 yıla çıkardık Kanun çıkmadan önce 2 yıl, kanun çıktıktan sonra da iki dönem başkanlık yaptım. Birçok şirketi ihracatı olmaya davet ettik. 71 bin firma ihracat yapar hal geldi. 2023 hedefimiz 71 bin ihracatçı firmaydı. Hedefi revize ettik bunu 100 bine çıkardık.” İhracatçı birliklerinde başkanlık yapma hakkı olduğunu ancak böyle bir şey düşünmediğini dile getiren Büyükekşi, “Bazı arkadaşlarımız iki dönem kuralının değişmesi için Anayasaya Mahkemesi’ne gitti, biz bunu tasvip etmedik. TİM olarak avukatlarımızla konuya müdahil olduk. Bu kanunun bozulmaması gerektiğini söyledik. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak 2 dönemin Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. Biz de Cumhurbaşkanlığı makamını örnek verdik. Cumhurbaşkanı 2 dönemden fazla yapılamıyor. Mahkeme de bozmadı. 42 isim ihracatçı birliklerinde başkanlığı bitirdi. Ben de cumartesi günü TİM başkanlığını noktalayacağım” dedi.

İhracatın önemi artıyor

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, bundan sonra ihracatın daha da önemli olacağının altını çizerek, “Türkiye’deki cari açık sorunu her geçen gün önemli hale gelecek. Bundan önce özellikle ABD merkez bankası Fed ve Avrupa Merkez Bankası uygulamaları ile para bulmak kolaydı. Türkiye’ye yabancı fon ve sıcak para giriyordu. Şimdi faizler arttı, para bulmak zorlaştı. Cari açığın panzeri ihracat ve turizm” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanlığı sisteminde ekonomiyle ilgili bakanlıkların birleşmesinin iyi olacağını kaydeden Büyükekşi, “Biz zaman zaman yakındık. Özellikle ekonomi ile ilgili bakanlıkların çok olmasından ve koordinasyondan şikâyet ettik. Bazı konular birkaç bakanlıkla ilgiliydi, işler yürümüyordu. Ekonomi ile ilgili bakanlıklar üçe düşürülüyor yeni sistemde” dedi.

İhracata destek yetersiz

Hükümetten ihracatın yüzde 1’i kadar ihracatın desteklenmesini istediklerini kaydeden Büyükekşi, “Geçen yıl 160 milyar dolar ihracat yaptık, 1.6 milyar dolar (Geçen yılki ortalama kurla 5 milyar lira) destek olmasını istedik. Geçen yıl destekler 1 milyar liradan 2 milyar liraya yani iki katına çıktı. İhracata daha fazla destek verilmeli” diye konuştu. Büyükekşi, kendi şirketleri olduğunu, işinin başına döneceğini dile getirerek, “Şu anda Eximbank’taki görevim devam ediyor, İstanbul Sanayi Odası Meclis üyeliğin sürüyor. Politikayı hiç düşünmedim. Ankara’dan da herhangi bir teklif gelmedi. Gündemimizde de yok, o işler öyle olmuyor. Beklentimiz yok” dedi.

İhracat yapmasak da ithalat olacak

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İhracatın artması tamam ama ithalat da artıyor?” sorusu üzerine şunları söyledi: “İhracat yapmayalım o zaman. İthalat yine olacak. Cep telefonu kullanmayacak mıyız? Mesela Türkiye’de üretilip satılan TV’lerin LED’leri yurtdışından geliyor. Arabaların en az yüzde 45 malzemesi yurtdışından geliyor. Hammaddelerin bir kısmını Türkiye’de üreterek cari açığın bir kısmını çözmüş oluruz. Türkiye önemli bir çelik ihracatçısı ama hammaddenin tamamını ithal ediyor. Niye cevherde üretim yapmıyor? Çünkü cevherden üretmesi halinde enerji maliyetleri yüksek... Şimdi cevherden üretime teşvik verildi.”

Araplara eleştiri

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türkiye’nin 3.5 milyon mülteciye hamilik yapıp para harcadığına işaret ederek, “Araplar, Avrupa’da 700 milyon dolara futbol takımı alıyor, 100 bin mülteci almıyor” dedi. Ticaret savaşlarını ABD’nin başlattığını seslendiren Büyükekşi, “Trump, komşu ülke Kanada ile kavga etti; Kuzey Kore ile mutabakat yaptı. Hem de Kuzey Kore lideri Kim’in Singapur’a ayağına gitti neredeyse. Adam koyun pazarlığı yapıyor. Ne diyeceği kestirilemiyor” dedi.