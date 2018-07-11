Cari açık yüksek seyrediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı Mayıs 2018'de Mayıs 2017'ye kıyasla 516 milyon dolar artarak 5 milyar 885 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar 637 milyon dolara çıktı.

Türkiye; ABD ve İngiltere'nin ardından dünyada en fazla cari açık veren ülke olarak öne çıkıyor. ABD cari açığını azaltmak için başta Avrupa Birliği ülkeleri ve Çin olmak üzere çok sayıda ülkeden ithal ettiği ürünlere gümrük vergisi uygulamasını başlatırken, Türkiye bu yönde bir adımı şimdilik atmadı.

Turizm açığı azalttı

Öte yandan ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 678 milyon dolar artarak 6 milyar 498 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 214 milyon dolar yükselerek 1 milyar 156 milyon dolara çıktı. Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler ise 768 milyon dolar artarak 1 milyar 907 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu gelişmede, seyahat (turizm) kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 549 milyon dolar artarak 1 milyar 697 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre 218 milyon dolar artarak 1 milyar 100 milyon dolara yükseldi.

Bir önceki yılın mayıs ayında 254 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, Mayıs 2018'de 138 milyon dolar net çıkış kaydetti. Mayıs ayında resmi rezervlerde ise 2 milyar 823 milyon dolar azalış gözlendi.

HABER MERKEZİ