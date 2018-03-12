Cari açıkta rekor

Merkez Bankası'nın (MB) Ödemeler Dengesi İstatistikleri verilerine göre Türkiye’nin cari işlemler açığı 2018 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre 4.4 milyar dolar artışla 7 milyar 96 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, on iki aylık cari işlemler açığı ise 51 milyar 572 milyon dolar oldu. Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 4.537 milyon dolar artarak 7.634 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 82 milyon dolar artarak 479 milyon dolara yükselmesinin etkili olduğu açıklandı.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar tutarında artarak 822 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar ise bir önceki yılın aynı ayına göre 54 milyon dolar artarak 401 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 71 milyon dolar azalarak 98 milyon dolara geriledi.

EKONOMİ SERVİSİ