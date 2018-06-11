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Çatısında elektrik üretene müjde

Konutların çatısına kurulacak tek bir elektrik üretim tesisinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanlar "vergiden muaf esnaf" kabul edilecek.

11 Haziran 2018 Pazartesi 14:39
Çatısında elektrik üretene müjde

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, konutların çatısına kurulacak tek bir elektrik üretim tesisinde üretilecek ihtiyaç fazlası elektrik enerjisini satanlar "vergiden muaf esnaf" kabul edilecek. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olarak konutlarda kurulu tesislerde elektrik üretimi yapan ve ihtiyaç fazlasını satan kişilerin esnaf muaflığından yararlanabilmesi için üretim tesisinin sahip olunan veya kiralanan konutların çatı veya cephelerinde kurulu olması şartı aranacak.

Bu tesisilerin azami kurulu gücü, 10 kilovata kadar olacak ve elektrik yalnızca bir üretim tesisinde üretilebilecek. Konutunu hem iş yeri hem de mesken olarak kullananların elde ettiği kazançları, muafiyet kapsamında kabul edilecek.

Apartmanın ortak ihtiyacının karşılanması için kurulan tesislerden yapılan satışlarda da gider pusulası yönetim adına düzenlenebilecek. Böylece apartmandaki tüm malikler yerine sadece yönetim adına tek bir pusula düzenlenmesi yeterli olacak.

AA

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çatıElektrik ÜretimiVergiMaliye Bakanlığı
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