Çay üretimi tehlikede

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Rize'de Ziraat Çay Bahçesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ihracatı artırmak ve yeni ülkelere girebilmek için çabaladıklarını belirtti.

Gelecek hafta Irak pazarındaki yerlerini alacaklarını, ardından Kuveyt'e geçerek fuara katılıp ihracatı artırma gayretinde olacaklarını anlatan Sütlüoğlu, Katar pazarında ise zaten bulunduklarını kaydetti. Sütlüoğlu, Çaykur'u daha iyi yerlere taşıma gayretinde olduklarını vurguladı.

Geçen yıl özel sektörün 746 bin ton, Çaykur'un ise 525 bin ton alım gerçekleştirdiğini hatırlatan Sütlüoğlu, ilk defa özel sektörün kendilerinden fazla yaş çay aldığına işaret etti.

Organik üretime geçiş şart

Organik çayın en önemli projeleri olduğunu belirten Sütlüoğlu, "Organik çay insan sağlığını ilgilendiren, ekonomik olarak daha yüksek gelire imkan verecek, dünya pazarında rakipsiz olmak için önemli bir proje. Çalışmalar sürüyor. 2017 yılı itibarıyla 25 bin 460 ton organik çay alımı yaptık. 40 bin dekar alanda organik çay tarımı yapıyoruz. 138 milyon lira organik çay üretimine destek verdik. Arzumuz, çaylıkların tamamını organik yapmak. Böyle bir imkanımız var" diye konuştu.

Toprak bitti!

Verimin düşmemesi için doğru gübre uygulaması yaptıklarını anlatan Sütlüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Alanda fiilen uygulama yaparak doğru neticeleri aradık. 22 firmanın uygulamalarını değişik toprak ve iklim koşullarında denedik. Denemeler sonucunda 3 gübrenin çok iyi sonuçlar verdiğini gördük. Arzumuz, çaylıkların tamamını organik yapmak. Böyle bir imkanımız var. Organiğe geçmemek veya gecikmek çok yanlış bir uygulama olur. Bunu ötelemek, yoğurdu üflemek doğru şeyler değil. Buna karşı çıkanlar büyük vebal yükleniyor."

Toprağın tükenme noktasına geldiğine işaret eden Sütlüoğlu, "Çay fidan olarak yaşlanmıştır. Çayda filiz kalmadı. Sadece yaprak büyüyor. Yakın bir gelecekte yaprak da vermeyecek. Bu olmadan tedbirimizi almalıyız. Bir anda 'eyvah' diyeceğiz. Aynı gübreyi kullanan Nevşehir artık patates yetiştiremiyor. Toprak bitti. Biz de yakın gelecekte aynı akıbetle karşı karşıya kalacağız. Çok yönlü olarak projeyi hayata geçirme zarureti var" değerlendirmesinde bulundu.

AA