Çay üretiminde 6 ülke önde

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, organik çayın ülkemizde giderek önem kazandığını bildirerek, “2010-2015 döneminde organik çay alanlarımız 10.2 katartarak, 3 bin 555 dekardan 36 bin 133 dekara çıktı.Geçiş süreci de dahil olmak üzere organik tarım metoduyla üretilen yaş çay miktarımız ise 34 bin 483 tona ulaştı. Ülkemizdeki çayın yüzde 2.6’sını organik yetiştiricilikle üretilen çaylar oluşturdu” dedi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, hiçbir yapay renklendirici, koruyucu ve kokulandırıcı içermemesi nedeniyle tamamen doğal bir ürün olan çayın dünyada ve Türkiye’de en fazla tüketilen içeceklerin başında geldiğini belirtti.