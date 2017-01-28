Çay üretiminde 6 ülke önde

EKONOMİ SERVİSİ
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, organik çayın ülkemizde giderek önem kazandığını bildirerek, “2010-2015 döneminde organik çay alanlarımız 10.2 katartarak, 3 bin 555 dekardan 36 bin 133 dekara çıktı.Geçiş süreci de dahil olmak üzere organik tarım metoduyla üretilen yaş çay miktarımız ise 34 bin 483 tona ulaştı. Ülkemizdeki çayın yüzde 2.6’sını organik yetiştiricilikle üretilen çaylar oluşturdu” dedi. Bayraktar, yaptığı açıklamada, hiçbir yapay renklendirici, koruyucu ve kokulandırıcı içermemesi nedeniyle tamamen doğal bir ürün olan çayın dünyada ve Türkiye’de en fazla tüketilen içeceklerin başında geldiğini belirtti.
Çay bitkisinin dünyada oldukça sınırlı sayıda ülkede yetiştirildiğine dikkati çeken Bayraktar, “Çin, Hindistan, Kenya, Sri Lanka, Vietnam ve Türkiye dünyada 38 milyon dekar alanda üretilen kuru çayın 5.56 milyon ton çayın yüzde 82’sini gerçekleştirilmektedir. Çin’in yüzde 38’lik payla birinci olduğu çay üretiminde, Hindistan yüzde 21.7 payla ikinci, Kenya yüzde 8 payla üçüncü, Sri Lanka yüzde 6.1 payla dördüncü, Vietnam yüzde 4.11 beşinci, Türkiye yüzde 4.08 payla altıncı sırada yer aldı” dedi.