Çaykur'da tasarruf zamanı

Alim, birinci sürgünden kalan yaş çay tutarı 139 milyon liranın Salı günü akşamına kadar üretici hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Kurum borçlarına değinen Alim, "Kurumun kendi içinde tasarrufa gitmesi gerekiyordu. Borç biraz fazla olunca kısmak zorundasınız. Tam anlamıyla bir tasarruf dönemi başlattık. Çaykur Rizespor'da tasarruf etme şansımız yok.

Kurumun ayağı üzerine daha sağlam basabilmesi, üretici, çay ve bölge için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Bölgenin çaydan başka alternatifi olduğunu zannetmiyorum." Alim, Çaykur'un çayın teminatı olduğunu belirterek, "Bu yıl üretici Çaykur'a daha çok çay vermek istedi. Özel sektör çay almamak için biraz diretti. Üretici de Çaykur'u seçti. Biz de üreticiyi mağdur etmeyeceğiz. Üreticimizin yanındayız. Özel sektör zam yapmak istiyorsa yapabilir.

Bağlayıcı bir etken yok" ifadelerini kullandı. Çaykur'un yurt dışındaki pazarlara pek giremediğine işaret eden Alim, "50-60 ülkede Türk çayı var, ancak fiyat olarak rekabet edemiyoruz. Doğuda ve Güneydoğu'da içilen çayın çoğunda pestisit ve gıda boyası var. İnsanlar bu çayı bile bile içiyorlar. Diğer ülkelerde 12 ay çay üretiliyor. Onların işçilik maliyetleri düşük" dedi.

HABER MERKEZİ