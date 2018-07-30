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Çaykur'da tasarruf zamanı

Çaykur Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, Rize'de Ziraat Çay bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, birinci sürgünde 217 bin ton, ikinci sürgünde bugüne kadar 267 bin ton yaş çay, 589 kilogram beyaz çay ve 20 bin 850 ton organik yaş çay alımı yaptıklarını dile getirdi

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:20
Çaykur'da tasarruf zamanı

Alim, birinci sürgünden kalan yaş çay tutarı 139 milyon liranın Salı günü akşamına kadar üretici hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Kurum borçlarına değinen Alim, "Kurumun kendi içinde tasarrufa gitmesi gerekiyordu. Borç biraz fazla olunca kısmak zorundasınız. Tam anlamıyla bir tasarruf dönemi başlattık. Çaykur Rizespor'da tasarruf etme şansımız yok.

Kurumun ayağı üzerine daha sağlam basabilmesi, üretici, çay ve bölge için elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. Bölgenin çaydan başka alternatifi olduğunu zannetmiyorum." Alim, Çaykur'un çayın teminatı olduğunu belirterek, "Bu yıl üretici Çaykur'a daha çok çay vermek istedi. Özel sektör çay almamak için biraz diretti. Üretici de Çaykur'u seçti. Biz de üreticiyi mağdur etmeyeceğiz. Üreticimizin yanındayız. Özel sektör zam yapmak istiyorsa yapabilir.

Bağlayıcı bir etken yok" ifadelerini kullandı. Çaykur'un yurt dışındaki pazarlara pek giremediğine işaret eden Alim, "50-60 ülkede Türk çayı var, ancak fiyat olarak rekabet edemiyoruz. Doğuda ve Güneydoğu'da içilen çayın çoğunda pestisit ve gıda boyası var. İnsanlar bu çayı bile bile içiyorlar. Diğer ülkelerde 12 ay çay üretiliyor. Onların işçilik maliyetleri düşük" dedi.
HABER MERKEZİ

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