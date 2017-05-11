Çaykur’dan beyaz çaya 500 TL

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, Rize'de Brifing Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Çaykur açısından 2016 yılının son derece başarılı geçtiğini, geçen yıl 687 bin 515 ton yaş çay aldıklarını belirtti. Kuru çay üretiminin 133 bin ton, beyaz çayın 129 kilogram, organik çayın da 4 bin 660 ton olarak gerçekleştiğine dikkati çeken Sütlüoğlu, "Kârımız 82 milyon 124 bin liradır. Bu Çaykur tarihinin rekor kârıdır" diye konuştu.

Çay geç olgunlaştı

Yeni sezona 3 Mayıs'ta başladıklarını kaydeden Sütlüoğlu, "Çay alımlarına başladık. Bugüne kadar 18 ton yaş çay alımı yaptık. Havaların soğuk gitmesi, 15 derecenin altına inmesi nedeniyle çay gecikti" dedi. Beyaz çayda alım miktarının düştüğüne değinen Sütlüoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımız çaylıklara girsinler, tomurcuk çay toplasınlar. Beyaz çaydan bir ilaç yapma çalışmamız sürüyor. Oldukça güzel bir sonuca vardık. Beyaz çayın kilogramını bu sezon üreticiyi teşvik için 500 lira yaptık. Aileler çocuklarını teşvik etsin" Sütlüoğlu, Çaykur'un Varlık Fonu'na devredilmesiyle özelleştirilmeden uzaklaştırılmış olduğunu savunarak, "Ne teminat verildi, ne Katarlılara satıldı. Bu tür yalancıların sözlerine itibar etmesinler" dedi. İmdat Sütlüoğlu, çay fiyatı belirleme çalışmalarının devam ettiğini, enflasyon baz alınarak fiyat belirlemesi yapılacağını, destekleme fiyatının ise kilogram başına 13 kuruşta kalacağını sözlerine ekledi. AA