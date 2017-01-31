Çek Raporu 60 kuruş

Çek ticari hayatta çok yoğun olarak kullanılıyor ve buna bağlı olarak her yıl 20 milyon adedin üzerinde çek keşide ediliyor.

Hem bir ödeme aracı olması hem de özellikle KOBİ’ler açısından bir finansman ve vadeli alım sağlama aracı olması nedeniyle çek ile yapılan ödemelerin sağlıklı bir şekilde devam etmesi reel sektör açısından büyük önem taşıyor.

Çek ile yapılan alım satım işlemlerini daha güvenli hale getirmek ve çeklerdeki tahsilat riskini azaltmak amacıyla geliştirilen Karekodlu Çek uygulaması 2017 yılında zorunlu hale geldi. Bir aydan kısa bir sürede Karekodlu Çek kullanan keşideci sayısı 80 bin’e ulaştı.

Karekodlu Çek Sistemi sayesinde alınan bir çekin bankanın kayıtlarında mevcut olup olmadığı bilgisinden, keşidecinin son 5 yılda düzenlediği çeklerin ödenip ödenmediği, ilk çekini ve son çekini ne zaman düzenlediği, düzenlediği çeklerin ortalama tutarı gibi çek keşidecisinin çek ödeme geçmişini ortaya koyan pek çok veriye saniyeler içerisinde ulaşılabiliyor. Bu yolla da ödeme kabiliyeti yüksek olan keşidecilerin çeklerini kabul ederek karşılıksız çek alma riskinin azaltılması sağlanabiliyor.

EKONOMİ SERVİSİ