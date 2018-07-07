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Çelik ihracatı düştü ithalat arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 artarak 15.9 milyon tona yükseldi

07 Temmuz 2018 Cumartesi 18:03
Çelik ihracatı düştü ithalat arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerine göre, nihai mamul çelik tüketimi Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 20.9 artış kaydederek 3.5 milyon ton, yılın 5 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.2 artışla 13.3 milyon ton oldu. Ham çelik üretimi ise Mayıs'ta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 0.5 artarak 3.3 milyon tona, ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 4.3 artış göstererek 15.9 milyon tona ulaştı. Sektörün dış ticaret verilerine bakıldığında miktar bazında çelik ihracatı mayısta yüzde 1 azalarak 1 milyon 612 bin tona geriledi, değer olarak ise yüzde 19.9 artışla 1 milyar 395 milyon dolara çıktı.
AA

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