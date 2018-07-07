Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerine göre, nihai mamul çelik tüketimi Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 20.9 artış kaydederek 3.5 milyon ton, yılın 5 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.2 artışla 13.3 milyon ton oldu. Ham çelik üretimi ise Mayıs'ta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 0.5 artarak 3.3 milyon tona, ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 4.3 artış göstererek 15.9 milyon tona ulaştı. Sektörün dış ticaret verilerine bakıldığında miktar bazında çelik ihracatı mayısta yüzde 1 azalarak 1 milyon 612 bin tona geriledi, değer olarak ise yüzde 19.9 artışla 1 milyar 395 milyon dolara çıktı.
AA
Çelik ihracatı düştü ithalat arttı
Türkiye'nin ham çelik üretimi, Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.3 artarak 15.9 milyon tona yükseldi
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) verilerine göre, nihai mamul çelik tüketimi Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 20.9 artış kaydederek 3.5 milyon ton, yılın 5 ayında da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15.2 artışla 13.3 milyon ton oldu. Ham çelik üretimi ise Mayıs'ta 2017'nin aynı ayına göre yüzde 0.5 artarak 3.3 milyon tona, ocak-mayıs döneminde de geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 4.3 artış göstererek 15.9 milyon tona ulaştı. Sektörün dış ticaret verilerine bakıldığında miktar bazında çelik ihracatı mayısta yüzde 1 azalarak 1 milyon 612 bin tona geriledi, değer olarak ise yüzde 19.9 artışla 1 milyar 395 milyon dolara çıktı.