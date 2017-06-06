Çelik ihracatı geriledi

Çelik sektörünün direkt ihracatına, diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye’nin 2017 yılının ilk beş ayındaki toplam çelik ihracatı; miktar bazında 8.6 milyon ton, değer bazında ise 5.8 milyar dolar oldu. Uzak Doğu ülkeleri, Kuzey Afrika pazarını geride bıraktı.

2017 yılının Ocak-Mayıs dönemi rakamlarına göre; Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 109 artış ile 2.5 milyon tona ulaştı ve bölgeler arasındaki liderliğini sürdürdü. Avrupa Birliği’ni 1.8 milyon tonla Ortadoğu, 1.3 milyon tonla Kuzey Amerika ülkeleri, 697 bin tonla Uzak Doğu ülkeleri ve 638 bin tonla Kuzey Afrika ülkeleri izledi. Çelik sektörünün yılın ilk beş ayında miktar bazında ihracatta en fazla artış yakaladığı ülkeler; İspanya, Singapur, İtalya, Hong Kong ve İngiltere olarak sıralandı. Ocak-Mayıs döneminde en çok ihraç edilen çelik ürünleri sıralamasında ilk sırayı yüzde 11’lik azalışla 2.7 milyon ton olan inşaat çeliği aldı. İnşaat çeliğini 1.2 milyon tonla yassı sıcak, 787 bin tonla dikişli boru, 676 bin ton ile filmaşin ve 631 bin tonla profil izledi. HALİL MEMİŞ