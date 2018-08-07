Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96161
ALTIN
205.228
DOLAR
5.2565
STERLİN
6.8127
EURO
6.0943

Çelik sektörü engellerle boğuşuyor

Türk çelik sektörü, ABD ve Mısır’ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin de yerel üreticilerini korumak amacıyla gümrük vergilerini yükseltmesine rağmen 2018 yılının ilk 7 ayında 8.4 milyar dolarlık ihracata ulaştı

07 Ağustos 2018 Salı 14:07
Çelik sektörü engellerle boğuşuyor

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Türk çelik ihracatında 2018 yılı ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre hem miktar hem de değer bazında artış gerçekleşti.

Sektör, miktarda yüzde 2.4 artış ile 11.1 milyon tona, değerde ise yüzde 26.7'lik artışla 8.4 milyar dolara ulaştı. Sektördeki artışı değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Çelik sektöründe girdi mamul olarak kullanılan hurda, cevher gibi hammaddelerin ve global nihai çelik ürünlerinin fiyatlarında yaşanan artış sebebi ile sektörümüzün değer bazındaki ihracatı, miktar bazındakine göre çok daha yüksek oranda kaydedildi. Türk çelik sektörü ihracatı ürünler bazında incelendiğinde ise özellikle inşaat çeliği ihracat miktarında yaşanan düşüş ile sıcak yassı ihracat miktarında yaşanan artış dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

Sıcak yassı başı çekti

2018 yılının 7 aylık döneminde geçen senenin aynı dönemine göre en fazla ihracat artışı gözlenen çelik ürünün sıcak yassı olduğu bilgisini veren Adnan Aslan, şöyle devam etti: "En fazla ihracat artışı gözlenen ikinci çelik ürünü profil oldu. Özellikle Cezayir’e miktar bazındaki çelik ihracatı önemli oranda arttı. Üçüncü sırada alaşımlı yassı yer aldı. Birim fiyatı görece olarak; inşaat çeliği, sıcak yassı, profil, dikişli boru gibi yüksek tonajlarda ihracatını yaptığımız ürünlerden daha fazla olan alaşımlı yassıda, özellikle Romanya’ya yapılan ihracat önemli bir yer tuttu.”

Ticaret savaşları ihracatı engelliyor

2018 yılının 7 aylık döneminde geçen senenin aynı dönemine göre en fazla ihracat azalışı gözlenen birinci ürünün inşaat çeliği olduğuna değinen Aslan, nedenlerini şöyle sıraladı: "Hem tonaj hem de değer olarak yıllardır Türk çelik sektörünün ana ihracat ürünü olan inşaat çeliğinde, ülkemiz aleyhine haksız gerekçelerle açılan ticaret davalarının etkisini görmekteyiz. Ülkemiz aleyhine haksız korunma önlemleri uygulayan ABD ve Mısır’ın yanı sıra yerel üreticilerini korumak amacı ile gümrük vergilerini yükselten Birleşik Arap Emirlikleri, inşaat çeliği ihracatımızın önemli seviyelerde azalış gösterdiği ülkelerdendir. 2017 yılı 7 aylık dönemde Uzak Doğu pazarlarına yüksek tonajlarda inşaat çeliği ihracatı gerçekleşmişti. 2018 yılına bakıldığında Singapur ve Hong Kong’a inşaat çeliği ihracatımız devam etse de, geçen seneki rakamların gerisinde kaldığımızı gözlemliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Ticaret SavaşıÇelikTürkiyeÇinABDArap Emirlikleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Türkiye'ye rekor yatırım gelecek'
'Türkiye'ye rekor yatırım gelecek'
İnsanın yurdu gibisi yok
İnsanın yurdu gibisi yok
Almanya'nın ticaret fazlası tartışılıyor
Almanya'nın ticaret fazlası tartışılıyor
Süt de 'zam' sırasında
Süt de 'zam' sırasında
ABD'den Türk otomobiline ambargo
ABD'den Türk otomobiline ambargo
Kurbanlık hayvanda sıkıntı yok
Kurbanlık hayvanda sıkıntı yok
Devlet, fındık piyasasında olmalı
Devlet, fındık piyasasında olmalı
Altın hesapları rekora doymuyor
Altın hesapları rekora doymuyor
Concorde De Luxe, bir ödül daha aldı
Concorde De Luxe, bir ödül daha aldı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim