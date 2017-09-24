Çelik sektöründen atılım

Türkiye ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan çelik sanayi, endüstriyel gelişimde önemli bir rol üstleniyor. Geçtiğimiz 10 yılda üretim ve ihracatıyla dünya çelik piyasalarında önemli bir konuma sahip olan Türk çelik sektörü, 2016 yılında yurtiçinde ve yurtdışında birçok sorunla mücadele etti.

Tüm olumsuzluklara rağmen ihracatını değer bazında 9.1 milyar dolar ve miktar bazında ise 16.5 milyon tona ulaştırmayı başardı. Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), 2016 yılı ihracatının 4.7 milyar dolarını üstlenen 37 firmayı düzenlediği 'Çelik İhracatının Yıldızları' töreninde ödüllendirdi. Toplam 16 farklı ürün kategorisinde 48 ödül sahiplerini buldu. Törende dereceye giren firmalar arasında yapılan sıralamada, 2016 yılında tüm ürünlerde en fazla ihracata ulaşan ilk üç çelik firması; Habaş, İçdaş ve Çolakoğlu oldu.

Sektör zorluklarla boğuşuyor

Türk çelik sektörünün özellikle son 10 yılda büyük başarılara imza attığını belirten Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada,

“Üretim ve ihracatta rekorlar kırdığımız 2012 yılından sonra dünyada yaşanan bazı olumsuz gelişmeler Türk çelik sektörü üzerindeki baskısını fazlasıyla hissettirdi. 2016 yılı ise sektörümüz için en zorlu yıllardan biri olmuştur. Dünya çelik fiyatlarındaki düşüş, sektörümüze yönelik haksız anti-damping iddiaları, en büyük pazarlarımız arasında yer alan Ortadoğu’da istikrarın bir türlü sağlanamaması ve özellikle Çin’in Dünya Ticaret Örgütü kurallarını tanımayan agresif ihracat politikası nedeniyle çok zorlu bir yıl geçirdi. Ancak sektörümüz üzerindeki bu baskıya rağmen 2016 yılını hedefleri doğrultusunda kapattı. 2016 yılında 33.2 milyon tonluk üretim ile dünya sıralamasında 8’inci, Avrupa sıralamasında ise 2’nci olduk. Sektörümüz 16,5 milyon ton ihracatı ile dünya 9’uncusu, 7 milyon ton inşaat çeliği ihracatı ile dünya 2’incisi konumunda yer alıyor” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ