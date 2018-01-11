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CEO'lar yıkım bekliyor

Üst yöneticilerin sektörlerinde teknolojik inovasyona bağlı yıkım beklediklerini söyleyen KPMG Türkiye Başkanı Alsan, "Özellikle Türk CEO'lar önümüzdeki 3 yıllık dönemde kendi sektörlerinde yıkım bekliyor ve bu yıkımı gerçekleştirecek taraf olmak için tüm güçleriyle çalışıyorlar" açıklamasında bulundu

11 Ocak 2018 Perşembe 22:38
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CEO'lar yıkım bekliyor

EKONOMİ SERVİSİ

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmeti sunan KPMG'nin düzenlediği 2017 Küresel CEO Araştırması Türkiye Sonuçları'nı açıklayan KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, araştırmaya 1261 küresel şirket CEO'sunun katıldığını hatırlatarak Japonya'dan İngiltere'ye; Hindistan'dan Amerika'ya kadar şirketlerin var olduğunu ve Türkiye'den 25 CEO'nun yer aldığını söyledi. Hem Türkiye'yi ve hem de küresel eğilimi anlamaya çalıştıklarını belirten Alsan, CEO'ların dünyayı ve trendleri değerlendirmede gerçekten önemli merkez olduklarının altını çizdi.

Alsan, CEO'ların yüzde 76'sı gelecek 3 yılda sektörlerinde teknolojik inovasyona bağlı yıkım beklediğini, yıkıcı teknolojileri hayata geçirmek Türk CEO'ların stratejik önceliklerinin başında geldiğini belirtti. Alsan, şunları kaydetti: "En dikkati çekici bulgu, CEO'ların yıkıcı teknolojilere yaklaşımı oldu. Hem küresel CEO'lar hem de Türkiye'deki CEO'ların yıkımı işletmeleri için tehdit değil fırsat olarak gördüklerini ve birinin gelip onları yıkıma uğratmasını beklemediklerini, bilakis kendilerinin aktif olarak hem sektörlerini hem de kendi işletmelerini yıkıma uğratmayı hedeflediklerini gördük. Özellikle Türk CEO'lar önümüzdeki 3 yıllık dönemde kendi sektörlerinde bir yıkım gerçekleşmesini bekliyor ve bu yıkımı gerçekleştirecek taraf olmak için tüm güçleriyle çalışıyorlar."

CEO'lar yeteneklere yatırım yapıyor

Alsan, araştırmadan çıkan bir başka önemli sonucun CEO'ların yatırım ajandasıyla ilgili olduğunu söyledi.

Küresel CEO'ların ağırlıklı olarak bilişsel teknolojilere, bilişsel otomasyona ve veri analitiği araçlarına yatırım yaptığının altını çizen Alsan, Türkiye'deki CEO'ların yatırımlarını robotik süreç otomasyonu, veri analitiği araçları ve Blockchain'de yoğunlaştırdığını kaydetti.
Alsan, "Dikkatimizi çeken bir bulgu, dünya genelinde CEO'lar bilişsel teknolojilerin gelişmesinin ve benimsenmesinin çalışan sayılarını düşürmeyeceğini, aksine daha da artıracağını söylüyor. Çünkü teknolojik gelişme, bu teknolojileri en iyi şekilde kullanacak uzman yeteneklere olan ihtiyacı da beraberinde getiriyor.

Dolayısıyla yetenek istihdamı, hem dünyada hem Türkiye'de CEO'ların yatırım yaptığı ilk 3 alandan biri olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

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TeknolojikKPMGTürkiyeTürkCEOYıkım
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