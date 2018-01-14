Cep'te taksit yasağı bankalara yarıyor

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şunları söyledi: “Kredi kartına taksit yasağı geldiğinden bu yana neredeyse tüm elektronik eşya satan teknoloji marketlerin içinde birer banka şubesi açıldı. Cep telefonu ve diğer elektronik eşyaları almak isteyen vatandaşlar, mağaza yetkilileri tarafından yine mağazanın içindeki mobil banka şubesine yönlendiriliyor.

Bankalar da 10 dakika içinde krediyi onaylayarak kredi kartına taksit yapılmayan cep telefonu satışı için 36 ay vadeli kredi verebiliyor.

Sonuçta cep telefonu satışı azalmıyor, tersine artıyor ama kazanan esnaf yerine bankalar oluyor. Nitekim akıllı telefon satışları her yıl bir önceki yıla göre yaklaşık 500 bin artıyor. 2015 yılında 12 milyon, 2016 yılında da 12.5 milyon akıllı cep telefonu satıldı.

Türkiye’de yaklaşık 50 milyon akıllı telefon kullanılıyor. Yapılan istatistiklere göre ise akıllı telefon kullananlar ortalama 2 yılda bir cep telefonu değiştiriyor.

Cep telefonu satışında kredi kartına taksit imkânı sağlanırsa bankalar yerine telefon satan esnafımız kazanır. Vatandaş faiz ödemez, kredi faizlerinde de nispeten bir azalma olur” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ