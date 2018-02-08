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Cepte 255 milyon madeni para var

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2017'de tedavüle çıkan 730 milyon 970 bin 809 adet madeni parayla cebimize 255 milyon 332 bin 87 liralık bozuk para girdi.

08 Şubat 2018 Perşembe 16:44
Cepte 255 milyon madeni para var

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2017'de tedavüle çıkan 730 milyon 970 bin 809 adet madeni parayla cebimize 255 milyon 332 bin 87 liralık bozuk para girdi. 2009 yılından bu yana cebimizde taşıdığımız bozuk para miktarı 2 milyar 342 milyon 173 bin 828 liraya ulaştı. Tedavüldeki bozukluklarla yaklaşık 9 milyon adet çeyrek altın satın alınabiliyor. Verilere göre, geçen yıl en fazla 5 kuruşluk madeni para piyasaya sürüldü. Yıl boyunca Darphane tarafından tedavüle çıkarılan 5 kuruşların sayısı 180 milyon 150 bin adedi buldu. Söz konusu dönemde 171 milyon 618 bin 309 adet 10 kuruş, 167 milyon 216 bin 900 adet 1 lira, 114 milyon 35 bin adet 25 kuruş, 66 milyon 240 bin adet 50 kuruş, 31 milyon 710 bin 600 adet de 1 kuruş Darphane tarafından piyasaya verildi. Darphane verilerine göre, 2009 yılından başlayarak 2017 sonuna kadar cepte taşınan madeni para sayısı 6 milyar 738 milyon 530 bin 71 adede ulaştı. AA
 

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EkonomiTürkiyeDarphaneDamga MatbaasıParaBozuk Para
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