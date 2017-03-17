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Cepten en fazla konuşan ülke Türkiye

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Türkiye’de 2016 yılı sonu itibarıyla 11.08 milyon sabit telefon, 75.06 milyon mobil ve 62.2 milyonun üzerinde ise geniş bant internet abonesi bulunuyor.

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Cepten en fazla konuşan ülke Türkiye

Interpress’in sabit, mobil ve internet aboneliği konusunda medyada çıkan haberler üzerine yapmış olduğu incelemeye göre, Türkiye’nin 426 dakika ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke olduğu belirlendi.

Ayrıca vatandaşlarımızın ortalama en az bir mobil telefon hattına sahip olduğu tespit edildi. Toplam mobil ses trafiğinin 240.7 milyar dakika,  sabit ses trafiğinin 9.2 milyar dakika olduğu Türkiye’de en çok aranan kısa numaranın ise 182 Hastane Randevu numarası olduğu ortaya çıktı. 2016 yılında sabit ve mobil şebekeden en fazla aranan ve aranılan ülkenin de Almanya olduğu belirlendi.

HABER MERKEZİ

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