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Çevre kirliliği arıcılığı vuruyor

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği'nin 2017 yılı kış sonunda yaşanan yoğun arı ölümleri üzerine gerçekleştirdiği araştırma sonucunda incelenen bal örneklerinde iklim ve çevresel kirlilik açısından tehlike tespit edildi

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Çevre kirliliği arıcılığı vuruyor
Bal üretiminde dünya genelindeki payı yüzde 6, çam balında ise yüzde 90 ile dünya lideri konumunda olan Türkiye’de bal ve arıcılık sektörü hızlı büyümeyi sürdüren, lokomotif sektörlerden biri olarak ön planda yer alıyor.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği (TAB), değişen iklim koşullarına bağlı olarak gerçekleşen sel felaketleri başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya olan bal ve arıcılık sektörünün 2017 yılındaki durumuna ilişkin gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Yapılan araştırma sonucunda, elde edilen en tehlikeli bulgu olarak çevresel faktörlerden kaynaklı kirliliğin arılar üzerindeki etkileri tespit edildi. Raporda, arıların kirliliğin devam etmesi durumunda toplu arı ölümlerine neden olabileceğine de yer verilerek, “Arıcılarımız bu konuda bilgilendirilmelidir” uyarısında bulunuldu. 

Arılar topluca ölüyor

Düzce ve İstanbul başta olmak üzere birçok kentte iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan mevsimsel değişimlerin, sel felaketlerinin de arıların ölümünde önemli etken olduğunun belirtildiği raporda, arıcıların piyasada ruhsatlı ilaç bulamaması ve ekonomik sebeplerle kaçak ve ucuz uygulamalara yönelmesinin de arıların ölümünde etkili olduğuna dikkat çekildi. EKONOMİ SERVİSİ

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Çevre Kirliliği Arıcılığı Vuruyor
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