Cezayir’e ihracatta belirsizlik sürüyor

MEHMET KELEŞ/İSTANBUL

Cezayir geçtiğimiz günlerde ani bir kararla 24 ürün kaleminde ithalatı durdurmuştu. Resmi bir açıklama olmamasına karşın bu ürünlerin ithalatının bankacılık kanalıyla yapılamayacağı bildirilmişti. Hammadde ve yarı mamuller hariç bitmiş ürünlerin ithalatının önünü kesmeye yönelik uygulama Türkiye’ye özel olmamakla birlikte en büyük zararı görecek ülkelerin başında ülkemiz geliyor.



Karar kapsamındaki sanayi ve gıda ürünlerinde 2016 yılında Cezayir’e yaptığımız ihracat 231.7 milyon dolardı. Bunun 92.7 milyon dolarlık kısmını plastik mamüller teşkil ediyor.

İhracatçının işi zor

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, Cezayir tarafından resmi bir açıklama yapılmadan bankacılık kanalıyla 24 ürün kaleminin ithalatının yasaklanması sonrası belirsizliğin devam ettiğini belirterek, “İhracatçılarımızın işi kolay değil. Dünya genelinde korumacı politikalar artıyor. Cezayir’in son olarak aldığı ithalatı durdurma kararını da bu açıdan değerlendirmek gerek. Resmi olarak bir bildirim yapılmamasına rağmen 'bankacılık kanalıyla bu ürünlerde ithalat yapamazsınız' deniliyor.



Tarife dışı engel olarak gördüğümüz bu tutum Dünya Ticaret Örgütü kurallarına ve Cezayir’in imza attığı uluslararası anlaşmalara da aykırıdır. Neden bu kararın alındığını analiz ederken büyük oranda petrol ve doğalgaza dayalı Cezayir ekonomisinin petrol fiyatlarındaki gerilemeden olumsuz etkilendiği gerçeğini de göz ardı etmemek lazım. Türkiye ve Cezayir arasındaki ticaret hacmine baktığımızda 2014 yılından itibaren dengenin Cezayir aleyhine işlediğini görüyoruz.



Belirsizliğin sürmesi nedeniyle haklı olarak firmalarımız risk almak istemiyor. Ayrıca bazı firmalarımız önceden herhangi bir açıklama yapılmadığı için karar öncesi ülkeye sevkiyatını yaptıkları malların gümrükte ya da limanda beklemesinden dolayı zarar gördüklerini bildirdiler” diye konuştu.

Cezayir'in ithalatını durdurduğu bazı ürünler

• Plastik son ürünler

• Su tesisatı

• Mermer

• Granit

• Kırmızı renkli ürünler (tuğlalar ve fayanslar)

• Halılar

• Mobilyalar ve Aydınlatmalar

• Çorba, haşlama için hazır ürün ya da bulyon

• Hazır soslar (mayonez, ketçap ve harissa vb. diğer soslar).

• Makarnalar

• Kabuklu ve kabuksuz kuru meyveler, yer fıstıkları

• Meyve suları

• Su, mineral ve maden suyu dahil

• Tatlılar

• Reçeller ve marmelatlar

• Konserveler