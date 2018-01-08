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Çiçekçilik sektörü yerlileşmeli

Çiçekçilik sektöründeki ithalat bağımlılığına dikkatleri çeken TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Gerek dış mekân süs bitkilerinde gerekse kesme çiçeklerde yabancı orijinli bitkilerin payını azaltmalı, çeşitliliğe gitmeliyiz. Ülkemiz,12 binden fazla çeşidiyle tam bir bitki cennetidir” dedi

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:38
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Çiçekçilik sektörü yerlileşmeli

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gerek dış mekân süs bitkilerinde gerekse kesme çiçeklerde yabancı orijinli bitkilerin payının azaltması, çeşitliliğe gidilmesi gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, ticari anlamda dünyada 50’den fazla ülkelere kesme çiçek üretildiğini, süs bitkileri sektörünün pek çok ülkede ve Türkiye’de önemli gelişmeler gösterdiğini belirtti.

Örtü altı süs bitkileri yetiştiriciliğinin, kesme çiçek, iç-dış mekân süs bitkileri, saksılı bitkiler, süs ağaç ve fideleri ile çiçek soğanları yetiştiriciliğini kapsadığı bilgisini veren Bayraktar, şunları kaydetti: “Örtü altı süs bitkilerinde kesme çiçek yetiştiriciliği, üretim miktarı ve alanı bakımından diğerlerine göre öndedir.

Süs bitkileri ziraatı, büyük çoğunlukla, örtü altına alınarak bazı doğal çevre şartlarının kontrol altına alındığı mekânlarda gerçekleştirilir. Örtü altına alınmayan alanlarda da bazı süs bitkilerinin üretimi yapılır.

 Ancak ticari değeri ve pazar payı yüksek türler ile ihracata konu olan süs bitkileri hemen tamamıyla örtü altına alınmış alanlarda üretilir. Ülkemiz, mevcut iklim ve coğrafi yapısıyla, kesme çiçek üretimi açısından büyük olanaklara sahip ülkelerin başında gelmektedir.

Kesme çiçekte Antalya ve İzmir önde

Süs bitkileri üretiminin yüzde 7 artışla 1.6 milyar adede çıktığını açıklayan Bayraktar şunları söyledi: "Bu üretimin üçte ikisine yakını kesme çiçeklerden oluştu.

2016 yılında 1 milyar 38 milyon adet olan kesme çiçek üretimi, yüzde 1.2 artışla 1 milyar 51 milyon adede çıktı. En fazla kesme çiçek 464 milyon adetle Antalya’da üretildi. Antalya’yı 367 milyon adetle İzmir, 66 milyon adetle Isparta, 40 milyon adetle Konya, 35 milyon adetle Yalova izledi.

Kesme çiçeğin yüzde 80’i Antalya ve İzmir’de üretildi. Kesme çiçek üretiminin yüzde 90,7’si büyük bölümünü plastik seraların oluşturduğu örtü altında gerçekleşti.”

Yabancı orijinli bitkiler ağırlıkta

Süs bitkileri sektöründe, genel olarak yabancı orijinli bitkiler kullanıldığını, dış mekân süs bitkilerinde ve kesme çiçeklerde, ürün çeşitliliğinin yetersiz kaldığına dikkati çeken Bayraktar, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Gerek dış mekân süs bitkilerinde gerekse kesme çiçeklerde yabancı orijinli bitkilerin payını azaltmalı, çeşitliliğe gitmeliyiz.

 Desteklerle yeni çeşitler geliştirilmelidir.  Ülkemiz, 4 bine yakını endemik olmak üzere 12 binden fazla çeşidiyle tam bir bitki cenneti.

Zengin gen kaynaklarımız ve doğal floramız değerlendirilmeli, yerli doğal bitkiler kültüre alınmalı, uygulamalarda ve dış ticarette bu bitkiler kullanılmalıdır. Bunlar yapılırsa ülkemiz rekabette öne geçer."

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