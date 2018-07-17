Çiftçi para kazanmıyor

Doktar’ın bu sene ilk defa gerçekleştirdiği Çiftçinin Nabzı Araştırması'na göre, üreticilerin yüzde 56’sının maliyet hesabı tutmadığı, kredi kullanan çiftçilerin yüzde 48’inin ise ödediği faizi bilmediği ortaya çıktı!

Ayrıca vadeli çalışan çiftçilerin banka, bayi, kredi kooperatifi, tüccar ve fabrika gibi seçeneklerden hangilerini tercih ettikleri ve banka ile çalışmayan çiftçilerin neden bankayı tercih etmedikleri araştırmanın sonuçları arasında yer alıyor.

Bulgulara göre, çiftçiler ürünlerini en fazla tüccara (yüzde 59) satıyor, ardından birlikler ve fabrikalar geliyor. Doğrudan son tüketiciye satış yapan çiftçi oranının ise yüzde 10 olduğu görülüyor. Çiftçiler girdilerini ağırlıklı olarak tek bir bayiden temin ediyor ve pazarlık güçlerini geliştiremiyor.

Çiftçilerin yüzde 70’i parasını hasatta alıyor. Her 4 çiftçiden üçü lisanslı depoları hiç duymamış; kullananların oranı ise yüzde 2’yi geçmiyor.

Güneydeki çiftçiler daha bilinçli

Zirai teknikler konusunda en iyi uygulama oranları Çukurova ve Akdeniz bölgesinden çıkarken, ürün grubu olarak bakıldığında 'tahıl' grubu bu uygulamalarda zayıf kalıyor.

Araştırma, üreticilerin büyük bir bölümünün (yüzde 84) para biriktiremediklerini ve tarlaları için yeni yatırım yapmadıklarını ortaya koydu. Diğer taraftan çiftçilerin arazilerini satmayı düşünmediği (yüzde 84) ve çiftçiliğe devam etmek istediği görülüyor.

Para kazanmak hayal

Her 4 çiftçiden 3’ü yaptığı işten gurur duymakta ancak kendi çocuklarının bu işe devam etmesine sıcak bakanların oranı yüzde 30’larda kalmakta.

Çiftçilerin yarısından fazlasının yaptıkları işin toplumda saygı görmediğini düşündüğü de araştırmanın bulguları arasında. Türk çiftçisinin yüzde 88’inin 10 yıl ve üzeri zamandır çiftçilik ile uğraşmakta olduğunu belirlenen araştırmada, çiftçilerin televizyon, internet ve telefon alışkanlıkları da analiz edildi.

Sonuçlar çiftçilerin yarısının herhangi bir akıllı telefon uygulaması kullandığını ancak teknik konularda, web sitesi, servis ve uygulamalara başvuran çiftçilerin oranının halen oldukça düşük olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte çiftçi büyüklüğü ve yetiştirilen ürünün değeri arttıkça teknik bilgi kaynaklarına ilgi ve erişim artıyor.

SELİM AYANOĞLU / İSTANBUL