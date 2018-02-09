'Çiftçi ve besici tükeniyor'

AKP hükümetleri döneminde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimlerin büyük mağduriyet yaşadığını anlatan CHP Niğde Milletvekili Gürer, “Her geçen gün sorunlar katlanıyor. Çiftçiler, besiciler yaptıkları işin karşılığını alamıyor. Üretici ürününü değerinde satamıyor” dedi.

Çiftçinin üretim maliyetlerine sürekli zam geldiğini ifade eden Gürer, “ilaç, gübre, tohum, yem, mazot neredeyse her gün zamlanırken, ürün değeri yerinde sayıyor. Tarlada marul, lahana, kavun, domates dahi toplanmadan kalıyor. Patatesler depoda çürüyor, narenciye dalda çürüyor” diye konuştu.

Tarımla geçinen bölgelerde göçler giderek arttığına vurgu yapan Ömer Fethi Gürer, şunları söyledi: “Bu göçler o hâle geldi ki köylerde ve kasabalardaki göçlerden sonra Anadolu'nun tarım ve hayvancılıkla uğraşan ilçelerinde dahi göçler var. Niğde'nin Altunhisar ilçesinde 2010 yılında 14.769 olan nüfus, son sayımda 12.906'ya düşmüş. Tarım ve hayvancılıkla geçinenlere gerekli destekler ulaşmıyor. Üreticisi, çiftçisi, besicisi destek görmez ise, yapılan yanlışlar düzeltilmez ise Türkiye’de tarım ve hayvancılık biter ve göçlerin önü alınamaz…” dedi.

YENİ MESAJ / ANKARA