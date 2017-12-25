Çiftçilerin icrayla el konulan malları!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri kapsamında takipteki kredi olarak mütalaa edilen kredilerin, mutlaka icra takibine konu olmuş kredi olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Şimşek, “Kredilerin ödenmemesi durumunda krediye teminat oluşturan varlıklara el konulup konulmadığı veya yasal takip uygulamalarına ilişkin bir bilgi BDDK veri tabanında bulunmamaktadır” dedi.

Bakan Şimşek'in yanıtını değerlendiren Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve hayvancılıkta uygulanan yanlış politikalar nedeniyle, çiftçinin ve dolaylı olarak da esnafın zor günler geçirdiğini söyledi.

Tarımda girdi maliyetlerinin her yıl katlanırken, çiftçilerin ürünlerini maliyetine bile satamaz duruma geldiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, son yıllarda icralık olan çiftçi ve esnaf sayısının arttığına dikkat çekerek, “Bir devlet kurumu olan BDDK’da borçlarından dolayı icralık olan, tarlası, traktörü icra yoluyla elinden alınan çiftçilerle ilgili verinin bulunmaması düşündürücü" diye konuştu.

YENİ MESAJ/ANKARA