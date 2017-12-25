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Çiftçilerin icrayla el konulan malları!

CHP Niğde Milletvekili Gürer, soru önergesinde 2016 ve 2017 yıllarında ödeme süresi geçip de Bankalardan kredi alıp borcunu ödeyemeyen ve icra takibine düşen çiftçi ve esnafın illere göre dağılımlı sayısı kaçtır? Aynı dönemde borcu ertelenen çiftçi ve esnaf var mıdır? Borçları nedeniyle traktörüne el konulan çiftçi sayısı kaçtır” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:36
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Çiftçilerin icrayla el konulan malları!

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri kapsamında takipteki kredi olarak mütalaa edilen kredilerin, mutlaka icra takibine konu olmuş kredi olarak değerlendirilmesinin  mümkün olmadığını söyledi.

Şimşek, “Kredilerin ödenmemesi durumunda krediye teminat oluşturan varlıklara el konulup konulmadığı veya yasal takip uygulamalarına ilişkin bir bilgi BDDK veri tabanında bulunmamaktadır” dedi.

Bakan Şimşek'in yanıtını değerlendiren Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım ve hayvancılıkta uygulanan yanlış politikalar nedeniyle, çiftçinin ve dolaylı olarak da esnafın zor günler geçirdiğini söyledi.

Tarımda girdi maliyetlerinin her yıl katlanırken, çiftçilerin ürünlerini maliyetine bile satamaz duruma geldiğini anlatan Ömer Fethi Gürer, son yıllarda icralık olan çiftçi ve esnaf sayısının arttığına dikkat çekerek, “Bir devlet kurumu olan BDDK’da borçlarından dolayı icralık olan, tarlası, traktörü icra yoluyla elinden alınan çiftçilerle ilgili verinin bulunmaması düşündürücü" diye konuştu.

YENİ MESAJ/ANKARA

Anahtar Kelimeler:
çiftçiIcraKöylü
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