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Çiftçinin borcu 1 yıl ertelendi

Çiftçilerin ve tarım işletmelerinin bu yıl maruz kaldıkları afetlerden dolayı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine kredi borçları 1 yıl ertelendi

24 Haziran 2018 Pazar 15:09
Çiftçinin borcu 1 yıl ertelendi

Çiftçilerin ve tarım işletmelerinin bu yıl maruz kaldıkları afetlerden dolayı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçlarında 1 yıl ertelemeye gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, 1 Ocak 2018'den 31 Aralık 2018'e kadar Türkiye genelinde meydan gelen deprem, şiddetli rüzgar, yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan, taban suyu yükselmesi, sel-su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası, dolu, kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve bu afetler nedeniyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerin, tarımsal amaçlı kooperatiflerin ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine (TKK) kredi borçları 1 yıl ertelendi.

Borç ertelemelerinde, hasar tespit komisyonu kararı aranacak. Komisyon kararları oy çokluğuyla alınacak. Çiftçilerin borçlarının ertelenebilmesi için zarar oranının en az yüzde 30 olması gerekecek. Bakanlar Kurulu kararı, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

AA

Son Güncelleme: 25.06.2018 01:30
Anahtar Kelimeler:
BorççiftçiZiraat BankasıBankaFaizKöylü
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