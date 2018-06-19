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Çiftçiyi afet vurdu

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayından bu yana başta dolu olmak üzere, don, sel, fırtınanın tarım ürünlerine zarar verdiğine işaret ederek, “Çiftçimizin yeni sezona rahat girebilmesi ve üretimini sürdürebilmesi için gübre, tohum, ilaç gibi girdi yardımı verilmelidir” dedi

19 Haziran 2018 Salı 16:36
Çiftçiyi afet vurdu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, iklim değişikliğinin etkisiyle yağış düzeninin bozulduğunu bildirerek, doğal afetlerin çiftçinin peşini bırakmadığına işaret etti.

Bayraktar, "Mayıs ayı yağışı, önceki yılların ortalamasının yüzde 79.7, geçen yıl yağışlarından da yüzde 47.4 üzerinde gerçekleşti. Üreticilerimiz yaşadıkları afetlerden dolayı yeterli gelir elde etmekten mahrum kalıyor. Bu durumdaki çiftçilerimizin üretime devam edebilmeleri için zararlarının karşılanması ve yeni finansman olanağı sağlanması zorunluluğu bulunuyor” dedi.

Sigorta primleri pahalı

Bu yıl yaşanan afetler nedeniyle kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin borçlarının ertelenmesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, özetle şunları kaydetti: “Arka arkaya afet yaşayan üreticilerimizin biriken borçlarını erteleme sonrasında bir defada ödemesi mümkün değildir. Bu durumdaki çiftçilerimizin biriken kredi borçlarının tamamı faizsiz olarak uzun vadeye yayılarak yapılandırılmalıdır. Afetlerden zarar gören üreticilerimizin tarımda kullandıkları elektrik borçları ile sulama borçları faizsiz olarak ertelenmelidir. İlaveten Başbakanlık Afet Fonu ve valilikler tarafından afet yaşayan çiftçilerimize acil maddi destek yapılmalıdır. Tarımda bir an önce verim sigortasına geçilmeli, sigorta primleri makul düzeylere çekilmelidir. Çiftçimizin yeni sezona rahat girebilmesi ve üretimini sürdürebilmesi için gübre, tohum, ilaç gibi girdi yardımı verilmelidir. Afetlerden başta kayısı, buğday, arpa olmak üzere şekerpancarı, mısır, elma, armut, erik, kiraz, şeftali, fındık, çilek, üzüm, incir, narenciye, zeytin, ceviz, badem, Antep fıstığı, nohut, mercimek, kimyon, tütün, ahududu, böğürtlen gibi ürünlerimiz etkilendi. Biber, fasulye, kabak, soğan, sarımsak gibi sebzelerde de zarar meydana geldi.”

Bayraktar, Mayıs ayı yağışları ile ülke genelinde beklenen kuraklık riskinin de ortadan kalktığını dile getirdi.

YENİ MESAJ/ANKARA

Son Güncelleme: 19.06.2018 18:48
Anahtar Kelimeler:
çiftçiTZOBşemsi BayraktarTohumKöylü
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