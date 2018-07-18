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'Çiğ süt fiyatı 2 lira olmalı'

Son bir yılda yüzde 28.7 artan yem fiyatları ve diğer girdilerdeki artış süt üreticilerini zorladığını söyleyen TZOB Genel Başkanı Bayraktar, “1 litre çiğ süt satan üreticinin karşılığında 1.5 kilogram yem alabilmesi için üreticide en düşük süt fiyatının 2 lira 6 kuruş olması gerekiyor” dedi

18 Temmuz 2018 Çarşamba 17:01
'Çiğ süt fiyatı 2 lira olmalı'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 5 aylık dönemde yüzde 17.2, yıllık bazda yüzde 28.7 artan yem fiyatları ve diğer girdilerdeki artış, çiğ sütte yüksek zammı zorunlu kıldığını bildirerek, “Çiğ süt fiyatı artırılmalıdır. Bir litre çiğ süt satan üreticinin karşılığında 1.5 kilogram yem alabilmesi için üreticide en düşük süt fiyatının 2 lira 6 kuruş olması gerekiyor” dedi.

Bayraktar, süt fiyatlarının Şubat-Haziran döneminde brüt 1 lira 53 kuruş olarak sabitlendiğini hatırlattı. Süt fiyatı sabit olmasına rağmen yem fiyatlarının sürekli artış gösterdiğine dikkati çeken Bayraktar, “Yem sanayicileri fiyatları döviz artışlarını gerekçe göstererek artırmaktadır.

Ancak iş üreticiye geldiğinde, sanki üreticilerimiz döviz artışından etkilenmiyormuş, alım gücü azalmıyormuş gibi üretici fiyatları sabitlenmektedir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir” diye konuştu.

1 litre çiğ süt satan üreticinin karşılığında 1.5 kilogram yem alabilmesi için üreticide en düşük süt fiyatının 2 lira 6 kuruş olması gerektiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti: “Ortamda sanki girdiler artmamış gibi bir hava var. Kimse ‘bu artışlar üreticiyi zorluyor, bir araya gelelim, fiyatları yeniden revize edelim’ demiyor. Yem artışına bağlı gelir kaybı nasıl telafi edilecek? Bütün bunların yeni dönemde net bir şekilde ortaya konması lazım.

En kısa zamanda yeni fiyat belirlemek için bir araya gelinmeli, önümüzdeki dönem için tatmin edici bir fiyat belirlenmelidir."

Çiğ süt fiyatı Türkiye'de düşük

Türkiye’de üreticilerin diğer ülke üreticilerine kıyasla daha düşük fiyata çiğ süt sattığını belirten Bayraktar, şu bilgileri paylaştı: “Ülkemizde üretici eline geçen çiğ süt fiyatı kilogramda 1 lira 39 kuruşa fiyata satılırken, Uruguay’da 1 lira 57 kuruş, Romanya, Slovenya ve Slovakya’da 1 lira 65 kuruş, Birleşik Krallık, Estonya, Polonya 1 lira 70 kuruş, ABD’de 1 lira 72 kuruş, Çek Cumhuriyeti, İrlanda, İspanya 1 lira 76 kuruş, Brezilya’da 1 lira 76 kuruş, Belçika’da, Danimarka’da, Fransa, Hırvatistan’da ve Avrupa Birliği (AB) ortalamasında 1 lira 82 kuruş, Hollanda ve Almanya’da 1 lira 93 kuruş, İtalya ve Avusturya’da 1 lira 99 kuruş fiyata satılmaktadır.”

A. SAFA TERZİ/İSTANBUL

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