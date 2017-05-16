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Çimentocunun gözü Libya ve Suriye’de

Çimento sektörünün küresel çapta faaliyet gösteren oyuncularının katıldığı 'Intercem Uluslararası Çimento Konferansı' İstanbul'da başladı. 300 civarında küresel oyuncunun katıldığı konferansın açılış konuşmasını TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Çimento İhracatçıları Sektör Başkanı Ali Özinönü yaptı

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Çimentocunun gözü Libya ve Suriye’de

Özinönü, açılış konuşması sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çimento sektöründe 2016'da hem iç piyasada hem ihracatta artış olduğunu belirterek, geçen yıl 2015'e göre üretimin yüzde 7 arttığını söyledi. Türkiye'nin çimento kapasitesinin yıllık 110 milyon ton olduğunu dile getiren Özinönü, 2016'da iç tüketimin 65 milyon ton, ihracatın ise 11.5 milyon ton şeklinde gerçekleştiğini aktardı. Özinönü, 2008 yılında ülkenin çimento ihracatının 20.5 milyon ton olduğunu kaydederek, "Geçen yıl 600 milyon dolarlık 11.5 milyon ton çimento ihraç etmişiz. 2008'e göre düşüş var ama 2015'e göre ihracatta yüzde 7 artış sağlamışız. Bu yıl da 2016'ya göre ihracatımızı yüzde 10 artırarak 13 milyon tona ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. AA

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