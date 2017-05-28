Çimentoda en büyük pazar Suriye

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Çimento sektörü yüzyıllık geçmişiyle Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Türk çimento sektörünün ortak sesi Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) bu yıl 60. yılını kutluyor. TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün, 25 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Türk çimento sektörünün kapasitesinin 2016 yılsonu itibariyle 80 milyon ton olduğuna işaret ederek, "Bu rakamın planlanan kapasite artışlarıyla 2017 yılsonunda 82.5 milyon ton olması beklenmektedir. Sektörümüzün, yılsonunda ise yaklaşık 500 milyon ihracatla geçen sene olduğu gibi bu yılda ülke ekonomisine büyük katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi.

Avrupa’da ilk sırada

Türkiye çimento sektörü son 10 yılda üretimde yakaladığı başarı ile Avrupa birincisi olurken, dünyada Çin, Hindistan, ABD ve İran’la birlikte ilk 5’te yer alıyor. Çin, dünya çimento üretiminin yarısını tek başına tüketiyor. Türk çimento sektörü, 2016 yılında yaklaşık 100 ülkeye 7.6 milyon ton çimento ihraç ederek, Türkiye'ye 495 milyon dolar döviz kazandırdı. Toplam ihracatın yüzde 52’si Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya, yüzde 20’si ABD'ye, yüzde 14’ü Afrika ve yüzde 11’i Avrupa kıtalarına yapıldı. En fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla Suriye, Libya, Batı Afrika ülkeleri ve ABD oldu. TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün, Yeni Mesaj'ın Suriye'ye ihracatın nasıl yapıldığı şeklindeki sorusu üzerine, "Ürünü sınırda teslim ediyoruz. Bizden alanlar kendi araçlarıyla ülkenin farklı bölgelerine taşıyabiliyor. Suriye'de barış ortamı tesis edilirse, bu Türk çimento sektörü için de fırsat olacaktır" dedi.

Irak pazarında son durum

Geçtiğimiz yıllarda Irak'ın önemli bir pazar olduğunu hatırlatmamız üzerine de Tüzün, "Irak kendi çimento fabrikalarını kurdu. Hatta ithalatı yasaklama noktasına geldiler. İran'ın da Irak'a çok çimento satabildiğini düşünmüyorum" şeklinde cevap verdi. Tüzün, Türkiye'de çimento sektörünün Avrasya Tüneli gibi özel projeler, hızlı tren, metro, otoyol gibi altyapı projeleri, Türkiye’nin enerji bağımlığını azaltmayı hedefleyen HES, RES gibi enerji yatırımları sayesinde büyüdüğünü kaydetti.

Beton yol önerisi

Tüzün, cari açığın kapatılması konusunda beton yolların katkısı olacağına işaret ederek, "Ülke genelinde 10 yılda 2155 kilometre otoyol yapıldı. Bu otoyolların yaklaşık 500 kilometresi beton yol olarak yapılmış olsaydı, yaklaşık 390 milyon dolar daha az petrol ithal edilecekti. Dolayısıyla yüzde yüz yerli hammaddeye dayanan beton yol kullanımının artırılması cari açığımızın azalmasında önemli bir rol oynayacaktır” açıklamasında bulundu.

İnşaat maliyetinin yüzde 4’ü betondan

TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün, çimento ve beton fiyatlarında yaşanan artışa ilişkin olarak, "100 metrekare bir konutta çimentonun maliyeti yüzde 2.7'dir. Betonun maliyeti ise yüzde 4'tür. Betona yüzde 10 zam geldiğinde, 100 bin lira maliyeti olan bir konuta bu 400 TL olarak yansır" dedi. Öte yandan Tüzün, atık betonların çimento sektöründe kullanılmasına ilişkin çalışma yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını kaydetti. Bu arada evsel atıkların çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılması konusunda belediyeler ile TÇMB arasında görüşmeler devam ediyor. Tüzün, Türkiye'deki tüm evsel atıkların çimento fabrikalarında kullanılacak yakıt haline getirilmesinin 300 milyon dolarlık kömürün ithal edilmeyeceği anlamına geldiğini kaydetti. Bu atıkların fabrikalarda yakıt olarak kullanılabilmesi için özel tesislerde biyolojik ve mekanik işleme tabi tutulması gerekiyor. Çimento sanayi Türkiye'de kullanılan elektriğin yüzde 6'sını tek başına tüketiyor. Tüzün, enerji tüketimini azaltmak için iyileştirme çalışması yaptıklarını kaydetti.