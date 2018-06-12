Çimentoda ihracat oranı düşük

2018 yılı Ocak-Mart döneminde çimento üretiminde geçen yıla oranla yüzde 15.5’lik bir artış yaşanırken, üretilen çimentonun sadece yüzde 9.4’ü ihracat edildi. Rapora göre 2018 yılı Ocak-Mart döneminde iç satışlarda yüzde 19.5 artış oldu. Bölgesel bazda ise iç satışlarda en büyük artış Doğu Anadolu bölgesinde yaşandı. Çimentoda en çok ihracat yapılan ülkeler Gana, ABD ve İsrail oldu. EKONOMİ SERVİSİ