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Çin'de 1.9 milyon patent başvurusu yapıldı

Çin'de 2017 yılında yapılan patent başvurularının sayısı önceki yıla göre yüzde 14.2 artarak 1 milyon 382 bine ulaştı.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:48
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Çin'de 1.9 milyon patent başvurusu yapıldı

 
Çin'de 2017 yılında yapılan patent başvurularının sayısı önceki yıla göre yüzde 14.2 artarak 1 milyon 382 bine ulaştı. Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi Müdürü Shen Changyu, başkent Beijing'de bugün yaptığı açıklamada, 2017'de Çin'de buluşlar için yapılan patent başvuruları ile geçerli görülen patent haklarının sayısında büyük artış görüldüğünü belirtti. Shen, her 10 bin kişiye düşen patent sayısı 9.8 olurken, fikri mülkiyet haklarının korunması için alınan tedbirlerin sıkılaştırıldığını kaydetti. Çin'in fikri mülkiyet alanındaki uluslararası işbirliğini ilerlettiğini ifade eden yetkili, geçen yıl 52'den fazla ikili ve çok taraflı işbirliği anlaşmasına imza atıldığını sözlerine ekledi. EKONOMİ SERVİSİ

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