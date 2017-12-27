Çin'den görülmemiş uygulama!

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Çin'in finans merkezi olan Şanghay'ın nüfusu, 2035 yılı itibariyle 25 milyar ile sınırlanacak. Yetkililere göre bu önlem, metropol hastalıklarına tutulmaktan kaçınmak için gerekli.

Kent yönetimi, 25 Aralık Pazartesi günü geç saatlerde web sitesinde Hükümet tarafından da onaylanan 2017-2035 Şanghay master planının kentim boyutlarını kontrol etmeyi amaçladığını açıkladı.

Sitede, 2035 yılı itibariyle Şanghay'da ikamet eden nüfusun 25 milyon civarında kontrol altına alınacağı ve toplam inşaat alanının 3 bin 200 kilometre kareyi geçmeyeceği bildirildi.

Resmi medya, çevre ve hava kirlenmesini, kronik trafik tıkanıklığını, eğitim ve sağlık da dahil kamu hizmetlerinde yetersizliğini bir megakentin uğrayabileceği 'metropol hastalığı' olarak tanımlıyor.

Pekin'in nüfusu da sabitlenmişti

Hükümet, geçen Eylül'de de Pekin için benzer sınırlar saptamıştı. 2014 itibariyle 21.4 milyonluk bir nüfusa sahip bulunan Pekin'in nüfusu 2020'de 23 milyonu aşmayacak şekilde organize edilecek.

Ayrıca belirli mahallelerin nüfus yükünü azaltmak da projeler arasında. Bu amaca ulaşmak için Pekin'de yerleşik bazı resmi binalar, kamu şirketleri ve yaşamsal olmayan işlevlere sahip kurumlar başkentin 100 kilometre güneyinde kurulmuş yeni bir kente taşınacak. Bunun için henüz tam tarih verilmedi ancak yetkililerin şimdiden çalışmalara başladıkları belirtiliyor.