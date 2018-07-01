Çinli uzmanlar, vergi oranının düşürülmesinin sadece Çinli vatandaş ve şirketlere değil, küresel piyasaya da fayda sağlayacağını kaydetti. 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren otomobil vergisi yüzde 25'den yüzde 15'e, otomobil yedek parça vergisi de yüzde 6'ya indirildi. Bunun yanı sıra günlük eşya ithalatındaki vergiler de düşürüldü. Buna göre: kıyafet, ayakkabı, şapka, ev eşyaları, kültür ve spor ürünlerinin ortalama vergi oranı, yüzde 15.9'dan yüzde 7.1'ye; elektronik eşyaların vergi oranı yüzde 20.5'ten yüzde 8'e; yiyecek ve içecek vergi oranı yüzde 15.2'den yüzde 6.9'a; günlük kimyasal maddeler, ilaç ve sağlık ürünlerinin vergi oranı da yüzde 8.4'ten yüzde 2.9'a düşürüldü.
COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL
Çin ithalatta vergiyi düşürdü
Çin'de, otomobil ve günlük eşya ithalatında vergi oranları büyük ölçüde düşürüldü
Çinli uzmanlar, vergi oranının düşürülmesinin sadece Çinli vatandaş ve şirketlere değil, küresel piyasaya da fayda sağlayacağını kaydetti. 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren otomobil vergisi yüzde 25'den yüzde 15'e, otomobil yedek parça vergisi de yüzde 6'ya indirildi. Bunun yanı sıra günlük eşya ithalatındaki vergiler de düşürüldü. Buna göre: kıyafet, ayakkabı, şapka, ev eşyaları, kültür ve spor ürünlerinin ortalama vergi oranı, yüzde 15.9'dan yüzde 7.1'ye; elektronik eşyaların vergi oranı yüzde 20.5'ten yüzde 8'e; yiyecek ve içecek vergi oranı yüzde 15.2'den yüzde 6.9'a; günlük kimyasal maddeler, ilaç ve sağlık ürünlerinin vergi oranı da yüzde 8.4'ten yüzde 2.9'a düşürüldü.