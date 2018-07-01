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Çin ithalatta vergiyi düşürdü

Çin'de, otomobil ve günlük eşya ithalatında vergi oranları büyük ölçüde düşürüldü

01 Temmuz 2018 Pazar 16:42
Çin ithalatta vergiyi düşürdü

Çinli uzmanlar, vergi oranının düşürülmesinin sadece Çinli vatandaş ve şirketlere değil, küresel piyasaya da fayda sağlayacağını kaydetti. 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren otomobil vergisi yüzde 25'den yüzde 15'e, otomobil yedek parça vergisi de yüzde 6'ya indirildi. Bunun yanı sıra günlük eşya ithalatındaki vergiler de düşürüldü. Buna göre: kıyafet, ayakkabı, şapka, ev eşyaları, kültür ve spor ürünlerinin ortalama vergi oranı, yüzde 15.9'dan yüzde 7.1'ye; elektronik eşyaların vergi oranı yüzde 20.5'ten yüzde 8'e; yiyecek ve içecek vergi oranı yüzde 15.2'den yüzde 6.9'a; günlük kimyasal maddeler, ilaç ve sağlık ürünlerinin vergi oranı da yüzde 8.4'ten yüzde 2.9'a düşürüldü.
COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL

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