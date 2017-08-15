Çin, mobil uygulama pazarında büyüyor

Uygulama pazarı araştırma şirketi olan App Annie'nin araştırmasına göre, Çin’in 2015'ten itibaren iOS App Store’dan indirilen uygulama sayısında Amerika Birleşik Devletleri’nin önünde geçerek iOS App Store gelirinde birinci sıraya yükseldi. Çin İnternet Ağı Bilgi Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre 700 milyon mobil internet kullanıcısına ev sahipliği yapan Çin, bu pazarda üç yıl üst üste iki basamaklı bir büyüme hızı kaydetti. Çin’in internet ve mobil uygulama konusunda önce gelen şirketleri olan Tencent ve NetEase ise iOS ve Google Play’in toplam geliri için sırasıyla birinci ve üçüncü basamakta yer aldı. App Annie'nin kurucularından biri ve CEO'su olan Bertrand Schmitt “Uygulamalar, Çin'in gelişen mobil e-ticaret ve mobil ödeme endüstrisinin kanıtladığı gibi perakende ve bankacılık sektörleri başta olmak üzere birçok sektörü dönüştürüyor” dedi. Mobil uygulama pazarındaki hızlı büyüme hizmet sektörünün gelişmesine katkı sağlayarak Çin ekonomisindeki yapısal dönüşüme büyük katkı sağlıyor.

EKONOMİ SERVİSİ