Çin, Türkiye'nin 14.4 katı ihracat yapıyor

Türkiye'nin geçen yılkı ihracatının 157 milyar dolar olduğu dikkate alındığında, Çin ülkemizin 14.4 katı kadar ihracat yapıyor. Çin Gümrük Genel İdaresi, geçen yıla ilişkin ihracat ve ithalat verilerini açıkladı.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'in ticaret fazlası da geçen yıl yaklaşık 443 milyar dolar oldu.

Çin geçen yıl ABD aleyhine verdiği ticaret fazlası yüzde 8 artarak 275 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dış ticaret fazlası Çin'in toplam dış ticaret fazlasının yüzde 62'sine denk geldi.

ABD Başkanı Trump, geçen yıl göreve başladığında Çin'den yapılan ithalatı azaltma sözü vermişti ancak rakamlar bunun gerçekleşmediğini ortaya koyuyor.

Ayrıca Çin, geçen yıl ABD'nın dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı unvanını saklama kapasitenin artırılması ve özel alımların etkisiyle elinden aldı.

ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL