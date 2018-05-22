Çin, Türkiye’deki noterlik sistemini inceliyor

Türkiye’deki noterlik modelini yakın takibe alan Çinli noterler, sistemin işleyişini yerinde görmek için Türkiye’ye geldi. Bu kapsamda Türkiye’yi ziyaret eden Çin Noterler Birliği Başkanı Hao Chiyong, “Birçok şeyi karşılıklı konuşarak işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, Çin Noterler Birliği heyetinin Türkiye ziyaretiyle ilgili olarak, “Çin’deki özel noterlik sistemi yeni kuruluyor. Bu nedenle bizdeki modeli incelemeye geldiler. Uzun zamandır Türkiye’deki sistemi yerinde incelemek istiyorlardı.

Türkiye’deki noterliklerin işlem güvenliğinde geldikleri nokta, dünyada parmakla gösterilen bir yere varmış durumda. Çin gibi başka ülkeler de Türkiye’deki sistemi incelemek için geliyorlar” diye konuştu. Yunus Tutar, iki ülke arasındaki dostluk ilişkisini pekiştirmek gerektiğini belirterek, “Her ülkenin jeopolitik konumları itibariyle önemleri çok büyük.

Çin ile Türkiye arasındaki geleneksel dostluk ilişkisine mesleki anlamda yeni işbirliklerini eklemek çok önemli. Mutlaka birbirimizden öğrenmemiz gereken mesleki konular var” dedi.

AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL