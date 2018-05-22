Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103503
ALTIN
192.772
DOLAR
4.6379
STERLİN
6.2329
EURO
5.4651
banner138

Çin, Türkiye’deki noterlik sistemini inceliyor

11 trilyon dolar gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) ile dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, kendi noterlik sistemlerini yeniden kurgulamayı planlıyor

22 Mayıs 2018 Salı 17:33
Çin, Türkiye’deki noterlik sistemini inceliyor

Türkiye’deki noterlik modelini yakın takibe alan Çinli noterler, sistemin işleyişini yerinde görmek için Türkiye’ye geldi. Bu kapsamda Türkiye’yi ziyaret eden Çin Noterler Birliği Başkanı Hao Chiyong, “Birçok şeyi karşılıklı konuşarak işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz” dedi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Yunus Tutar, Çin Noterler Birliği heyetinin Türkiye ziyaretiyle ilgili olarak, “Çin’deki özel noterlik sistemi yeni kuruluyor. Bu nedenle bizdeki modeli incelemeye geldiler. Uzun zamandır Türkiye’deki sistemi yerinde incelemek istiyorlardı.

Türkiye’deki noterliklerin işlem güvenliğinde geldikleri nokta, dünyada parmakla gösterilen bir yere varmış durumda. Çin gibi başka ülkeler de Türkiye’deki sistemi incelemek için geliyorlar” diye konuştu. Yunus Tutar, iki ülke arasındaki dostluk ilişkisini pekiştirmek gerektiğini belirterek, “Her ülkenin jeopolitik konumları itibariyle önemleri çok büyük.

Çin ile Türkiye arasındaki geleneksel dostluk ilişkisine mesleki anlamda yeni işbirliklerini eklemek çok önemli. Mutlaka birbirimizden öğrenmemiz gereken mesleki konular var” dedi.
AHMET SAFA TERZİ/İSTANBUL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vatandaş dövize yöneliyor çünkü...
Vatandaş dövize yöneliyor çünkü...
İnşaat sektörü derin krizde
İnşaat sektörü derin krizde
Kamunun borcu 1 trilyona yaklaştı
Kamunun borcu 1 trilyona yaklaştı
Çin’deki fabrikasını Türkiye’ye taşıdı
Çin’deki fabrikasını Türkiye’ye taşıdı
Vestel’den inovasyonda bir ilk
Vestel’den inovasyonda bir ilk
Türk Telekom’dan dev yatırım
Türk Telekom’dan dev yatırım
Denizbank satılcak mı? Gözler BDDK'da
Denizbank satılcak mı? Gözler BDDK'da
Türkiye’nin açığı 443.7 milyar dolar
Türkiye’nin açığı 443.7 milyar dolar
Tüketiciler yeniliğe açık
Tüketiciler yeniliğe açık

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim