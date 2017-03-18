Çin ve Suudi Arabistan’dan 65 milyar dolarlık imza

Suudi Arabistan'ın "2030 Vizyonu" ile Çin'in Bir Kuşak-Bir Yol girişimi başta olmak üzere farklı konuların ele alındığı görüşmede, iki lider, ikili ilişkiler ve ortak çıkarlarla ilgili fikir alışverişinde de bulundu. Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'na destek verdiklerine dikkat çeken Xi Jinping, bu ülkenin Bir Kuşak-Bir Yol'un inşasına katılımını da olumlu karşıladıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Xi, Suudi Arabistan'la enerji, telekomünikasyon, havacılık, finans, kültür ve güvenlik alanlarındaki işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini vurguladı. Kral Selman ise terör tehdidine karşı başta Çin olmak üzere uluslararası toplumla birlikte mücadele edeceklerine dikkat çekti. Çin'in Ortadoğu'daki sorunlarda daha büyük rol üstlenmesini istediklerini de ifade eden Suudi lider, bölge ve dünyada barış, güvenlik ve refahı Çin'le birlikte koruyacaklarını sözlerine ekledi. İki lider, ayrıca daha sonra düzenlenen törende, ekonomi, enerji, endüstriyel kapasite, kültür, bilim ve teknoloji alanlarında toplam 65 milyar dolar değerindeki 35 projeyi kapsayan 14 anlaşmanın imzasına tanıklık etti. EKONOMİ SERVİSİ