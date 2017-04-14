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Çin yine ihracat patlaması yaptı

Çin’in dış ticaret performansı tahminlerin üzerine çıktı.

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Çin yine ihracat patlaması yaptı

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin ihracatı Martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16.4 yükselerek son iki yılın en hızlı artışını yakaladı. Bu veri dünya genelinde talebin arttığını gösteriyor. Çin'in ithalatı da aynı dönemde yüzde 20.3 oranında yükseldi. Ülkenin geçtiğimiz ayki ticaret fazlası 23.9 milyar dolar oldu. Bu durum her ne kadar geçtiğimiz günlerde yumuşasa da Pekin yönetimi ve Washington arasındaki gerilimin ana kaynağını oluşturuyor. Çinli yetkililerse bunun doğal bir sonuç olduğunu düşünüyor. İki ülke arasındaki ilişkiler özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasında sarf ettiği sözler nedeniyle oldukça gerilmişti. Fakat geçen hafta bir araya gelen iki ülkenin liderleri zirve sonrası bu gerginliği yumuşatacak açıklamalarda bulunmuştu. HALİL MEMİŞ

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