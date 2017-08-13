Çin’de bazı İşyerlerinde nakit geçmiyor

Ancak Alibaba’nın Alipay ve Tencent’in WeChat uygulaması ile Çin’de neredeyse 3 yıldır her şey nakit kullanılmadan ödenmeye başladı: bakkaldan su şişesi; lokantada öğle yemeği; sinema bileti; su, elektrik ve gaz faturası; kira bedeli; tatilde otel; yeni alınan araba… Amerikan JP Morgan Bankası müdürlerinden biri Çin yeni yılı münasebetiyle beş gün içinde, WeChat üzerinden 46 milyar ödeme yapıldığını açıkladı.



Amerikan kredi kartı sistemi Visa ise saniyede 25.000 ödeme işlerken Alipay sistemide saniye başına bunun iki katı ödeme işlemi kaydedildi. Alipay ve WeChat’ın toplam 500 ila 600 milyon kadar ödeme sistemini kullanan müşterisi bulunuyor. EKONOMİ SERVİSİ