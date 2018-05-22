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Çin’deki fabrikasını Türkiye’ye taşıdı

22 Mayıs 2018 Salı 17:10
Çin’deki fabrikasını Türkiye’ye taşıdı

Avrupa’nın en büyük beyaz eşya üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group’un Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Servet Akkaynak, Candy grubunun 2006 sonunda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Süsler soba fabrikasını satın alarak Türkiye’ye ilk yatırımını yaptığını ifade ederek, bunda Türkiye’nin Çin’den sonra dünyadaki en büyük beyaz eşya üreticisi ülke olmasının etkisinin bulunduğunu kaydetti. “Ekim ayında resmi açılışını yapacağımız, Çin’den Türkiye’ye taşıyarak kurduğumuz bulaşık makinesi fabrikamız faaliyete geçecek” diyen Akkaynak, bugüne kadar 70 milyon Euro yatırım yaptıklarını, bunun 25 milyon Euro’sunu Ar-Ge merkezlerine harcadıklarını anlattı.

AA

Son Güncelleme: 22.05.2018 17:11
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